Mỹ phê duyệt thỏa thuận 58,6 tỷ USD nhằm tăng tốc sản xuất tên lửa Patriot Lục quân Mỹ ký thỏa thuận mua sắm 7 năm với Lockheed Martin và RTX nhằm mở rộng quy mô sản xuất tên lửa phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk.

Lục quân Mỹ đã chính thức chuyển đổi hợp đồng mua sắm đạn dược ngắn hạn thành thỏa thuận khung kéo dài 7 năm với tổng trị giá lên tới 58,6 tỷ USD cùng tập đoàn Lockheed Martin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đối mặt với sức ép gia tăng về nguy cơ suy giảm kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn dược dẫn đường chính xác sau nhiều chiến dịch tác chiến và viện trợ cho các đồng minh.

Sức ép từ tình trạng sụt giảm kho tên lửa dự trữ

Các chiến dịch quân sự diễn ra liên tục tại khu vực Trung Đông cùng những chương trình hỗ trợ đồng minh đã tiêu tốn một lượng lớn đạn dược phòng không của quân đội Mỹ. Tình trạng này khiến giới hoạch định chiến lược quân sự tại Washington lo ngại về năng lực duy trì sẵn sàng chiến đấu dài hạn.

Theo số liệu ước tính từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), lực lượng vũ trang Mỹ hiện sở hữu chưa đến 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và dưới 250 tên lửa thuộc hệ thống THAAD. Việc cả hai hệ thống phòng thủ chủ lực này liên tục được vận hành với cường độ cao đòi hỏi Lầu Năm Góc phải sớm đưa ra phương án bổ sung kho đạn chiến lược.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tên lửa Patriot

Thỏa thuận mới ký kết sẽ kéo dài từ năm tài chính 2026 đến năm 2032, thay thế cho hợp đồng có thời hạn một năm trị giá 4,7 tỷ USD được xác lập hồi tháng 4. Cơ chế dài hạn này tạo điều kiện cho các nhà thầu quốc phòng chủ động lập kế hoạch đầu tư hạ tầng và mở rộng dây chuyền lắp ráp.

Bên cạnh đó, tập đoàn Lockheed Martin cho biết nguồn ngân sách từ thỏa thuận sẽ giúp nâng gấp ba lần năng lực sản xuất biến thể tên lửa PAC-3 MSE vào cuối năm 2030. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng đạn đánh chặn Patriot lên mức 2.000 quả mỗi năm, đồng thời rót từ 8 đến 9 tỷ USD để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở sản xuất tại Mỹ, bao gồm các trung tâm mới ở bang Alabama và bang Arkansas.

Về mặt kỹ thuật, PAC-3 MSE là phiên bản tên lửa đánh chặn tiên tiến nhất của dòng Patriot. Hệ thống này ứng dụng công nghệ truy tìm và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng va chạm trực tiếp (hit-to-kill), chuyên trách đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các phương tiện bay của đối phương.

Bổ sung năng lực cho tên lửa hành trình Tomahawk

Song song với chương trình nâng cấp lưới lửa phòng không, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hoàn tất thỏa thuận khung với RTX (công ty mẹ của Raytheon) nhằm thúc đẩy dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk. Theo kế hoạch, năng lực chế tạo dòng tên lửa tấn công tầm xa này sẽ được điều chỉnh tăng từ khoảng 60 quả/năm hiện nay lên quy mô 1.000 quả/năm trong tương lai.

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ đang siết chặt quản lý đối với các doanh nghiệp quốc phòng, yêu cầu ưu tiên dòng tiền cho việc tái đầu tư cơ sở vật chất thay vì tối ưu hóa lợi nhuận chia cho cổ đông. Việc ký kết các hợp đồng dài hạn được đánh giá là bước đi then chốt giúp các nhà thầu chủ động nguồn cung linh kiện và ổn định lực lượng lao động kỹ thuật cao.