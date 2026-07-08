Mỹ thua thảm 1-4 trước Bỉ: Kỷ lục buồn và sự sụp đổ của giấc mơ World Cup 2026 Thất bại 1-4 trước Bỉ tại vòng 16 đội khiến Mỹ lập kỷ lục tệ hại nhất sau 36 năm, chính thức dừng bước tại World Cup 2026 ngay trên sân nhà Lumen Field.

Giấc mơ World Cup trên sân nhà của người Mỹ đã kết thúc theo cách không thể nghiệt ngã hơn. Tại thánh địa Lumen Field, đội tuyển Mỹ đã phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội. Trận thua này không chỉ dập tắt tham vọng tiến sâu của quốc gia đồng chủ nhà mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang xây dựng.

Thất bại đáng quên của bóng đá Mỹ tại World Cup 2026. (ảnh: Getty Images)

Sự vụn vỡ tại Lumen Field

Ngay từ những phút đầu tiên, sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc đã được đại diện châu Âu cụ thể hóa. Phút thứ 9, lưới của thủ môn Matt Freese đã phải rung lên, báo hiệu một ngày thi đấu giông bão cho đội chủ nhà. Dù sau đó Malik Tillman đã thắp lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa 1-1 từ một tình huống đá phạt trực tiếp có phần may mắn khi bóng đập hàng rào đổi hướng, nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong tích tắc.

Sự thiếu tập trung sau bàn thắng đã khiến Mỹ trả giá đắt. Charles De Ketelaere ngay lập tức tái lập thế dẫn bàn cho Bỉ, dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích vừa mới nhen nhóm trên các khán đài. Đây chính là bước ngoặt tâm lý khiến đoàn quân của Pochettino không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.

Sai lầm cá nhân và sự bế tắc chiến thuật

Bước sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ tiếp tục lặp lại với những sai số không thể tha thứ ở cấp độ World Cup. Những sai lầm cá nhân nghiêm trọng từ thủ thành Matt Freese và hậu vệ Chris Richards đã trực tiếp dâng cơ hội cho Hans Vanaken và Romelu Lukaku. Hai bàn thắng liên tiếp được ghi đã ấn định tỷ số 4-1, biến những phút còn lại của trận đấu trở thành màn tra tấn đối với người hâm mộ Mỹ.

Về mặt chiến thuật, đội tuyển Mỹ hoàn toàn lép vế trước khả năng kiểm soát không gian của người Bỉ. Suốt 90 phút, đội chủ nhà chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú dứt điểm. Đây là con số thấp thứ hai trong lịch sử tham dự các vòng loại trực tiếp World Cup của bóng đá Mỹ, chỉ khá hơn thành tích 4 cú sút trong trận gặp Brazil năm 1994. Sự bế tắc trong việc triển khai bóng khiến các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu của Mỹ hoàn toàn bị cô lập.

Những con số thống kê ám ảnh

Thất bại này không chỉ đơn thuần là một trận thua, nó còn đánh dấu những cột mốc lịch sử buồn của bóng đá xứ sở cờ hoa:

36 năm: Đây là lần đầu tiên đội tuyển Mỹ để lọt lưới tới 4 bàn trong một trận đấu tại World Cup kể từ trận thua Tiệp Khắc năm 1990.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Mỹ để lọt lưới tới 4 bàn trong một trận đấu tại World Cup kể từ trận thua Tiệp Khắc năm 1990. Lần thứ 6: Mỹ phải nhận thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở lên tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Mỹ phải nhận thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở lên tại sân chơi lớn nhất hành tinh. 4 lần liên tiếp: Đội bóng này không thể vượt qua ngưỡng cửa vòng 16 đội, một cái dớp tâm lý khó lời giải.

Quyết định đầu tư mạnh tay để đưa Mauricio Pochettino về dẫn dắt cùng dàn sao đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã không mang lại quả ngọt như kỳ vọng. Trận thua bạc nhược này đặt ra dấu hỏi lớn về lộ trình phát triển của bóng đá Mỹ khi họ sẽ phải chờ thêm rất lâu nữa mới lại có cơ hội làm chủ nhà của một ngày hội bóng đá lớn như thế này.