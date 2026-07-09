Mỹ triển khai 20 tàu chiến và 20.000 quân tới biển Arab Hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ của Mỹ hiện diện tại biển Arab nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và đối phó với các thách thức tại eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa xác nhận việc triển khai quy mô lớn lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến tới khu vực biển Arab. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến an ninh hàng hải tại các tuyến đường thủy chiến lược trong khu vực.

Quy mô lực lượng và các đơn vị chủ lực

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế và dữ liệu của CENTCOM, lực lượng Mỹ được triển khai tới biển Arab bao gồm khoảng 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Đáng chú ý, đội hình này có sự góp mặt của các đơn vị tác chiến quan trọng bậc nhất của Hải quân Mỹ:

Nhóm tác chiến tàu sân bay: Bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và USS George H.W. Bush (CVN-77).

Bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và USS George H.W. Bush (CVN-77). Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ (ARG): Dẫn đầu bởi tàu đổ bộ USS Boxer.

Dẫn đầu bởi tàu đổ bộ USS Boxer. Lực lượng đặc nhiệm: Tổng quân số huy động đạt khoảng 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Tính chung trên toàn khu vực, Mỹ hiện duy trì tổng cộng 24 tàu chiến, trong đó có 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tạo thành một mạng lưới phòng thủ và tấn công đa lớp.

Cuộc hành trình phối hợp của các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ trên biển Arab. Ảnh: CENTCOM

Mục tiêu chiến lược và bảo vệ tự do hàng hải

Ngày 8/7, CENTCOM đã công bố những hình ảnh về cuộc phối hợp tác chiến giữa các tàu chiến và máy bay quân sự trên biển Arab. Đại diện phía Mỹ khẳng định hoạt động này nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực triển khai lực lượng nhanh chóng trên toàn khu vực.

Trọng tâm của chiến dịch là bảo vệ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận tải dầu mỏ và hàng hóa quan trọng nhất thế giới. Washington cáo buộc các hành động gây hấn từ phía Iran đối với tàu thương mại là nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng hiện diện quân sự này.

Các hoạt động tác chiến thực địa

Bên cạnh việc duy trì sự hiện diện, trong những ngày qua, lực lượng CENTCOM đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu tại Iran. Các cuộc tấn công này được thiết kế nhằm làm suy yếu năng lực của Tehran trong việc đe dọa các tuyến đường thủy quốc tế.

Phía Mỹ tuyên bố đây là phản ứng cần thiết trước các hành động "gây hấn vô cớ" nhắm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là bảo đảm hoạt động lưu thông liên tục và an toàn cho các phương tiện vận tải biển đi qua khu vực chiến lược này.