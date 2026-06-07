Na Uy tiễn Brazil rời World Cup 2026: Cú sốc từ Erling Haaland và sự sụp đổ của một đế chế Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội đánh dấu cột mốc buồn nhất của bóng đá Brazil trong hơn 30 năm qua, khi Erling Haaland rực sáng còn Selecao hoàn toàn đánh mất bản sắc.

Vòng 16 đội World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử giải đấu. Trên sân cỏ, gã khổng lồ Brazil đã phải cúi đầu trước Na Uy với tỷ số 1-2. Đáng nói hơn, đây không phải là một chiến thắng may mắn của đại diện châu Âu. Na Uy đã áp đảo hoàn toàn với 70% thời lượng kiểm soát bóng, biến những vũ công Samba thành những cái bóng mờ nhạt trong một trận cầu mà sự chênh lệch về đẳng cấp chiến thuật được thể hiện rõ rệt.

Brazil nhận thất bại xứng đáng trước Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Sự phản bội của bản sắc và nỗi lo phung phí

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Brazil từng được kỳ vọng sẽ tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại là một bộ mặt bạc nhược. Triết lý tấn công rực lửa vốn là niềm tự hào của quốc gia Nam Mỹ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lối chơi thụ động, thiếu ý tưởng.

Ngay cả khi cơ hội đến, các ngôi sao của Selecao cũng không thể tận dụng. Bruno Guimaraes thất bại trên chấm phạt đền trước sự xuất sắc của thủ thành Orjan Nyland. Tiếp đó, tài năng trẻ Endrick gây thất vọng với pha xử lý bước một vụng về sau đường dọn cỗ của Vinicius Junior. Theo thống kê từ Fotmob, Brazil đã bỏ lỡ tới 4 trong số 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt (big chances) – một hiệu suất không thể chấp nhận được ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Sức mạnh tuyệt đối từ những chiến binh Viking

Chiến thắng của Na Uy là thành quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ thăng hoa. Nhạc trưởng Martin Odegaard đã có một ngày thi đấu thăng hoa, điều tiết hoàn toàn nhịp độ trận đấu và khiến tuyến giữa của Brazil trở nên tê liệt. Na Uy bước vào giải đấu với hành trang là 8 trận toàn thắng ở vòng loại, ghi 37 bàn thắng, bao gồm cả trận thắng hủy diệt Italy.

Na Uy thực sự là ngựa ô của World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, Brazil đến World Cup 2026 sau một chiến dịch vòng loại tệ nhất lịch sử với 6 thất bại và phải thay đổi huấn luyện viên tới 3 lần. Sự tương phản về mặt phong độ và sự ổn định đã được cụ thể hóa bằng thế trận áp đảo mà Na Uy tạo ra ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Sai lầm chiến thuật và rào cản từ đội hình già cỗi

Carlo Ancelotti đã thực hiện một nước đi mạo hiểm khi chủ động nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Việc tin dùng trục dọc gồm những lão tướng như Casemiro, Danilo và Marquinhos đã bộc lộ lỗ hổng chết người trước sức trẻ và khả năng vây ráp của Na Uy. Đội hình Brazil tỏ ra chậm chạp trong các tình huống chuyển trạng thái và thiếu đi sự đột biến cần thiết trong vòng cấm đối phương.

Thất bại này khiến Brazil lần đầu tiên không thể lọt vào tứ kết kể từ năm 1990. Giấc mơ về ngôi sao thứ sáu trên ngực áo vẫn tiếp tục dang dở, kéo dài cơn khát danh hiệu World Cup đã tồn tại hơn hai thập kỷ kể từ năm 2002.

Khoảnh khắc định đoạt của Erling Haaland

Trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng viên Quả bóng vàng, Erling Haaland đã hoàn toàn che mờ Vinicius Junior. Đúng như phong cách thường thấy, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City không cần quá nhiều bóng để tạo nên khác biệt. Phút 79, Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, trước khi kết liễu hy vọng của Brazil bằng cú dứt điểm sấm sét ở phút 90, khiến Alisson Becker chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Thông số Brazil Na Uy Kiểm soát bóng 30% 70% Cơ hội rõ rệt bỏ lỡ 4 1 Bàn thắng 1 2

Cú đúp này đưa Haaland vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng, ngang bằng với Kylian Mbappe và Lionel Messi. Với sự tỏa sáng của bộ đôi Haaland - Odegaard, Na Uy hiên ngang tiến vào tứ kết để đối đầu với tuyển Anh, viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại kỳ World Cup lịch sử này.