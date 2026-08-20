Pháp luật - Đời sống Năm 2026, cả nước có hơn 9.700 phạm nhân được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.

Quang cảnh điểm cầu tại Công an tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2026 Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.753 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, trong số này có 63 người nước ngoài. Trong số 9.753 người được đặc xá có có 9.586 người trở về cư trú tại các địa phương, đạt tỷ lệ 98,29%.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn người được đặc xá thực hiện các thủ tục cần thiết. Trong số 9.586 người đã trở về địa phương, có 9.176 người được đăng ký hộ khẩu, chiếm tỷ lệ 94,08%; 9.117 người được cấp căn cước công dân, chiếm tỷ lệ 93,48%.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Cùng với công tác tiếp nhận, quản lý và giáo dục, các địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm. Đến nay, có 6.580 người được đặc xá năm 2026 đã có việc làm, chiếm tỷ lệ 67,47%. Đây là điều kiện quan trọng giúp người được đặc xá từng bước ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động và tái hòa nhập cộng đồng.

Công an các địa phương đang tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến liên quan để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Đại diện Công an các đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Đối với những trường hợp được đặc xá nhưng còn phải chấp hành hình phạt bổ sung như: quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã tổ chức tiếp nhận, thi hành án, quản lý, giám sát, giáo dục theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2026 có 68 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ của tỉnh được hưởng đặc xá. Đồng thời, năm 2026 có 421 người được đặc xá ở các cơ sở giam giữ trên cả nước trở về địa phương trong tỉnh. Tất cả những người này khi trở về đều được đăng ký thường trú và cấp căn cước công dân đầy đủ, có 369 người đã có việc làm ổn định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các lực lượng ở cơ sở đã chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của người được đặc xá để phân công cho các tổ chức, cá nhân quản lý và giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Người được đặc xá khi trở về địa phương sinh sống được sự quan tâm của gia đình, chính quyền các cấp, các ngành nên họ đều yên tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú, có công ăn việc làm, tích cực tham gia lao động, sản xuất ổn định cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi, biết ăn năn, tích cực cải tạo để trở thành người có ích.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác đặc xá năm 2026. Mặc dù thời gian triển khai gấp, các cơ quan đã hoàn thành việc rà soát, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu chính trị, đối ngoại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành án hình sự và đặc xá; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm từ công tác đặc xá năm 2026 để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của chính sách đặc xá, các quy định của Luật Đặc xá và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, chính sách đặc xá của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ sở giam giữ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

“ Công tác đặc xá phải gắn chặt với tái hòa nhập cộng đồng; các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm, tiếp cận việc làm, nguồn vốn và tích cực tham gia xây dựng quê hương. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng.