Đời sống Nam Đà đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu “rút ngắn” khoảng cách hành chính, xã Nam Đà (Lâm Đồng) đã triển khai nhiều giải pháp, đưa chính quyền gần dân, sát dân, với phương châm vì Nhân dân phục vụ.

Cán bộ địa phương giải thích cặn kẽ các quy định, quy trình cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

Đưa “một cửa” đến tận nhà dân

Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 5, căn nhà của cụ ông Phan Văn Liền (98 tuổi) và cụ bà Vũ Thị Hoài (92 tuổi, trú thôn Nam Cường) nhộn nhịp hơn khi cán bộ bộ phận “một cửa” của xã Nam Đà trực tiếp đến tận nơi hỗ trợ làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất.

Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên việc đến trụ sở hành chính gần như không thể đối với 2 cụ. Thay vì để người dân vất vả di chuyển, cán bộ xã Nam Đà đã chủ động mang hồ sơ, biểu mẫu đến tận nhà để hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Trong căn phòng nhỏ, từng nội dung trong hồ sơ được cán bộ giải thích cặn kẽ, rõ ràng để 2 cụ nắm được quyền lợi và quy định liên quan.

Mọi quy trình từ xác minh thông tin, điểm chỉ hồ sơ đến hoàn thiện thủ tục đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định dưới sự chứng kiến của người thân trong gia đình.

Cán bộ xã Nam Đà tới tận nhà người cao tuổi để hỗ trợ làm thủ tục hành chính

Chỉ sau hơn 15 phút, toàn bộ các quy trình, thủ tục đã được hoàn tất nhanh gọn, đúng quy định. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ cho biết, ngay trong chiều cùng ngày, hồ sơ sẽ được bàn giao lại tận tay 2 cụ và gia đình.

Cảm nhận về cách làm việc mới này, cụ bà Vũ Thị Hoài phấn khởi nói: “Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh tại nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho người già như chúng tôi. Cách làm này cũng cho thấy sự chuyên nghiệp, linh hoạt của chính quyền khi đưa bộ phận “một cửa” về tận nhà dân”.

Trong thời gian qua, xã Nam Đà đã chủ động đưa chính quyền về gần với Nhân dân. Không chỉ hỗ trợ giải quyết các thủ tục về đất đai, tư pháp - hộ tịch, địa phương còn tổ chức chi trả chế độ trợ cấp xã hội ngay tại nhà cho người dân.

Những đối tượng được ưu tiên gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp bảo trợ xã hội khác.

Xã Nam Đà thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ ngay tại nhà đối với người có công, người già, gặp khó khăn về vận động

Cụ bà Nguyễn Thị Anh (87 tuổi, trú thôn Nam Thành) là một trong những người đầu tiên được hưởng sự thuận tiện từ mô hình này.

Là người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trước đây mỗi lần đến kỳ nhận chế độ, cụ Ánh phải nhờ con cháu đưa đến trụ sở UBND xã để nhận tiền. Tuy nhiên, từ tháng 4/2026, cán bộ xã Nam Đà đã trực tiếp đến tận nhà chi trả chế độ cho cụ.

Cụ Ánh xúc động chia sẻ: “Các anh, chị trên xã xuống trực tiếp chi trả tiền, tôi rất mừng vì không còn phải chờ đợi hay vất vả đi nhận chế độ như trước nữa. Cán bộ đến tận nhà, vừa nhanh gọn, vừa hỏi han, hướng dẫn tận tình nên tôi thấy rất ấm lòng”.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Song song với việc đưa dịch vụ công đến gần người dân, xã Nam Đà cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm, địa phương từng bước xây dựng môi trường hành chính thân thiện, hiện đại và thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà được bố trí nhiều cây xanh, trang bị máy lạnh phục vụ người dân tới giao dịch

Để hỗ trợ tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện thủ tục, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà đã triển khai nhiều tiện ích miễn phí như in ấn, sao chụp tài liệu; cung cấp wifi tốc độ cao; chuẩn bị sẵn các biểu mẫu, tờ khai và hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ.

Cán bộ tại trung tâm cũng trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Những đổi mới này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo hình ảnh chính quyền gần dân, chuyên nghiệp và ngày càng hiện đại hơn.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân ghi thông tin khi đến làm thủ tục

“ Khi đến làm thủ tục hành chính tại xã, tôi được cán bộ hướng dẫn khá cụ thể, quy trình giải quyết rõ ràng nên thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Một số thủ tục được xử lý nhanh gọn, giúp người dân giảm thời gian đi lại. Bà Phạm Thị Thùy Dương, thôn Nam Phú, xã Nam Đà

Cảm nhận của bà Dương cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà.

Từ không gian giao dịch khang trang, thân thiện đến thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn cùng thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người dân ngày càng cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Người dân tìm hiểu các hồ sơ được niêm yết công khai tại cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà

Ông Phan Trần Anh, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà cho biết, cùng với quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương cũng từng bước thay đổi tư duy trong thực thi công vụ, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển.

Theo đó, cán bộ không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính mà còn phải chủ động đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thực hiện thủ tục.

Trong quý II, xã Nam Đà tiếp nhận hơn 2.246 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,2%, chi có 0,8% hồ sơ trễ hạn và đã thực hiện xin lỗi theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ có thanh toán trực tuyến đạt 87,5%. Tỷ lệ hồ sơ có thanh toán trực tuyến đạt 97,81 %, công tác số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu đạt hiệu quả tích cực.

“Hiện nay, chúng tôi chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn kê khai hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu để hạn chế việc phải đi lại nhiều lần hay phát sinh hồ sơ bổ sung. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ theo tinh thần lấy người dân làm trung tâm”, ông Anh chia sẻ.

Có thể thấy, công tác cải cách hành chính của xã Nam Đà đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính đến tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền số. Những kết quả bước đầu đã tạo nền tảng quan trọng cho xã Nam Đà nâng cao hiệu lực quản trị và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.