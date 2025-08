“

Tham gia CLB, các thành viên không chỉ sưu tầm, biên soạn các bài hát then quen thuộc mà còn sáng tác, đặt lời cho những làn điệu then ca ngợi tình yêu lao động, tình yêu quê hương đất nước. Vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn, CLB thường biểu diễn những tiết mục đàn tính, làn điệu then phục vụ bà con địa phương. Nhiệt huyết của các nghệ nhân đã thắp lên ngọn lửa đam mê cho các em học sinh. Nhờ đó mà hiện đã có nhiều em biết đàn tính, hát then.

Nghệ nhân Nông Thanh Độ, thôn Nam Cao, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng