Kinh tế Nam Dong chuyển hóa vốn đầu tư công thành động lực phát triển Đẩy nhanh thi công, tháo gỡ vướng mắc và giải ngân ngay khi đủ điều kiện, xã Nam Dong (Lâm Đồng) đang chuyển hóa vốn đầu tư công thành những công trình thiết thực, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nam Dong là xã có diện tích lớn ở khu vực phía Tây Lâm Đồng với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Nguồn vốn về đúng nơi người dân cần

Những ngày này, tuyến đường dài 2,5 km qua thôn 17, xã Nam Dong đang được cải tạo, nâng cấp. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Sau nhiều năm sử dụng, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Đến mùa thu hoạch, phương tiện khó tiếp cận khiến việc tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, có thời điểm người dân phải bán với giá thấp.

Cuối tháng 6/2026, UBND xã Nam Dong khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 150 ngày thi công. Người dân kỳ vọng tuyến đường mới sẽ giúp nông sản lưu thông thuận lợi, giảm chi phí vận chuyển và mở rộng cơ hội tiêu thụ.

Năm 2026, xã Nam Dong mở mới nhiều công trình giao thông

Bà Triệu Thị Hậu, người dân thôn 17 cho biết, tuyến đường xuống cấp nhiều năm đã ảnh hưởng đến việc buôn bán và vận chuyển nông sản. “Có thời điểm xe không vào được, nông sản khó bán nên giá giảm. Bây giờ Nhà nước đầu tư làm đường, bà con rất vui. Đường thuận lợi thì việc mua bán, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn”, bà Hậu nói.

Theo ông Liễu Văn Tâm, Trưởng thôn 17, đây là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực. “Bà con rất phấn khởi và yên tâm lao động, sản xuất. Người dân mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành”, ông Tâm chia sẻ.

Các trục đường giao thông nông thôn tại xã Nam Dong được nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần quan trọng trong việc đi lại, phát triển kinh tế

Không riêng thôn 17, nhiều công trình giao thông khác tại Nam Dong đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại thôn 16, dự án nâng cấp tuyến đường từ đập Ea Diêr đến khu vực hộ ông Dương Văn Tu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đây là khu vực có đông đồng bào Mông sinh sống.

Công trình có tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, do Phòng Kinh tế xã Nam Dong làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa tuyến đường vào sử dụng trong tháng 7/2026, sớm hơn kế hoạch.

Công trình đường giao thông ở thôn 16, xã Nam Dong đã triển khai vượt kế hoạch đề ra

Để dự án triển khai thuận lợi, người dân đã hiến đất, di dời cây trồng và vật cản để bàn giao mặt bằng. Sự đồng thuận của người dân giúp dự án sớm có mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu tập trung thi công và đẩy nhanh tiến độ.

Ông Đinh Hải Dương, Trưởng thôn 16 cho biết, người dân thống nhất hiến đất và di dời những vật cản hai bên đường để đơn vị thi công có mặt bằng. Chi bộ và ban tự quản thường xuyên phối hợp xử lý vướng mắc, cố gắng để công trình hoàn thành trước mùa mưa.

Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ở xã Nam Dong nhận được sự đồng thuận của người dân nên thuận lợi trong giải phóng mặt bằng

Rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ

Năm 2026, xã Nam Dong được giao hơn 9,6 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến giữa tháng 7/2026, địa phương đã triển khai 11 công trình và giải ngân hơn 6,5 tỷ đồng, đạt trên 67%. Trong đó, 5 công trình đã hoàn thành, 6 công trình đang được thi công. Nguồn vốn tập trung vào giao thông, trường học và các công trình phục vụ an sinh xã hội.

Theo ông Đỗ Văn Tuyến, Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Dong, địa phương đã hoàn thành 3/9 tuyến đường thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu đầu tư công năm 2026.

Kết quả giải ngân của Nam Dong đến từ việc địa phương xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Xã xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng giai đoạn, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, ban và đơn vị liên quan.

Bộ mặt xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng từng bước thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại hơn

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ từng dự án. Những khó khăn về thủ tục, mặt bằng và thi công được rà soát, xử lý khi phát sinh.

Các chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu. Cách làm này giúp dòng vốn theo sát tiến độ thực tế của công trình, hạn chế tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân.

Nam Dong đạt được kết quả trên dù địa bàn rộng, cách trung tâm tỉnh hơn 200 km và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân còn lớn.

Hạ tầng giao thông tại Nam Dong thay đổi mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Theo Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường, địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn lực sẽ tập trung vào những công trình tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế và đời sống người dân.

“ Xã ưu tiên mở mới, nâng cấp và mở rộng các tuyến giao thông. Các cơ sở giáo dục cũng được đầu tư, sửa chữa nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Dong, hiệu quả đầu tư công không chỉ thể hiện ở tỷ lệ giải ngân mà còn ở khả năng đưa nguồn vốn vào đúng những công trình cần thiết và sớm phát huy hiệu quả. Từ những tuyến đường đang được nâng cấp đến trường học và các công trình dân sinh, mỗi dự án hoàn thành sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, cải thiện đời sống người dân và mở thêm dư địa phát triển cho địa phương.