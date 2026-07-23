Kinh tế Nam Dong phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng việc phân công rõ người, rõ việc, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ các dự án, xã Nam Dong đang trở thành điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực phía Tây Lâm Đồng.

Các tuyến đường giao thông đều được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương

Khởi công nhiều công trình

Tính đến ngày 30/6, xã Nam Dong đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 66,8%, vượt 26,8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Những con số tích cực ấy đang dần được hiện thực hóa bằng những công trình thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, phục vụ đời sống Nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một trong những công trình được người dân kỳ vọng là dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường dài 2,5 km tại thôn 17. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhất là vào mùa thu hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, cuối tháng 6/2026, UBND xã Nam Dong đã khởi công nâng cấp tuyến đường với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành sau 150 ngày thi công. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, giảm chi phí vận chuyển, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, dự án Nâng cấp tuyến đường từ đập Ea Diêr đến hộ ông Dương Văn Tu tại thôn 16, nơi tập trung đông đồng bào Mông sinh sống cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Nam Dong làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường tại thôn 17, xã Nam Dong xuống cấp nghiêm trọng.

Anh Lý Văn Báo, người dân thôn 16 chia sẻ: “Bà con rất phấn khởi khi địa phương đầu tư nâng cấp tuyến đường, người dân đều đồng thuận hiến đất, tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn”.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhờ chủ động chuẩn bị hồ sơ, tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện thi công, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng và phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong tháng 7, sớm hơn kế hoạch. Ông Đinh Hải Dương - Trưởng thôn 16, xã Nam Dong cho biết, ngay sau khi địa phương triển khai dự án, Chi bộ và Ban tự quản thôn đã tổ chức họp dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình. Nhờ đó, 100% hộ dân đồng thuận hiến đất, di dời cây trồng, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Sự đồng lòng của người dân đã góp phần giúp công trình được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Người dân phấn khởi khi tuyến đường dài 2,5 km tại thôn 17, xã Nam Dong được nâng cấp

Sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Năm 2026, xã Nam Dong được giao hơn 9,6 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 6, địa phương đã triển khai 11 công trình với tổng số vốn giải ngân hơn 6,4 tỷ đồng; trong đó có 5 công trình đã hoàn thành, 6 công trình đang được tập trung thi công. Từ các tuyến đường giao thông, trường học đến các công trình an sinh xã hội đều được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND xã Nam Dong đã xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng giai đoạn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi các hạng mục đủ điều kiện nghiệm thu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho biết, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình giao thông, trường học và các hạng mục cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá tiến độ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình được triển khai đúng kế hoạch và nguồn vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả.

Với cách làm quyết liệt, bài bản và sự đồng thuận của Nhân dân, Nam Dong đang từng bước đưa các công trình đầu tư công sớm đi vào khai thác, phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả giải ngân vượt chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm không chỉ tạo nền tảng để địa phương tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.