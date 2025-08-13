Giáo dục - Đào tạo Năm học 2025-2026 vẫn dùng sách giáo khoa cũ, từ năm sau học sách chỉnh sửa Năm học mới 2025-2026 học sinh tiếp tục dùng sách giáo khoa hiện hành, từ năm học 2026-2027 sách sẽ được chỉnh sửa để phù hợp với việc thay đổi địa giới hành chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/8 thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa chương trình một số môn học để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thay đổi địa giới hành chính.

Giáo viên Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn (quận 5, TP.HCM cũ) tập huấn sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình mới

Theo đó, việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 ). Do đó, cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo 4 định hướng: hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình; chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học; chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thay đổi Hiến pháp; đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa mà dẫn đến phải sửa sách giáo khoa của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Nội dung chỉnh sửa dự kiến như sau:

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (lớp 10): Sửa ở chủ đề Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Môn Lịch sử (lớp 10): Sửa nội dung về Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử, thuộc chuyên đề học tập lựa chọn.

Môn Địa lý (lớp 12), môn Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5, 8, 9): Sửa nội dung về các vùng kinh tế - xã hội như ranh giới vùng; tên và số lượng tỉnh, thành; diện tích, dân số các vùng; nguồn lực, tình hình phát triển kinh tế và phân bổ ngành trên các vùng kinh tế - xã hội; bản đồ hành chính; bản đồ dân cư; bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Môn Lịch sử, môn Lịch sử và Địa lý (lớp 7, 9): Sửa về phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc, phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.