Giáo dục - Đào tạo Năm học mới đã sẵn sàng ở Trường Xuân Dù còn nhiều khó khăn, xã Trường Xuân đã ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp, trang thiết bị và các công trình phục vụ dạy học, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tự tin bước vào năm học 2026-2027.

Các thầy, cô giáo vệ sinh sân Trường THCS Lê Quý Đôn

Ưu tiên nguồn lực cho trường học

Những ngày này, tại Trường Tiểu học Trưng Vương, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được hoàn tất. Các phòng học được vệ sinh, sắp xếp khang trang; bàn ghế, thiết bị dạy học được bổ sung, bảo đảm mỗi lớp có một phòng học.

Ông Trần Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương cho biết: “Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm mỗi lớp có một phòng học. Địa phương cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng thêm 11 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 11 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư này không chỉ giải quyết nhu cầu về phòng học mà còn giúp nhà trường hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia trong năm học 2026-2027, qua đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới”.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng, với gần 900 học sinh, 15 lớp học và 5 điểm trường lẻ, công tác chuẩn bị cũng được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2022-2025, nhà trường đã đưa vào sử dụng 2 phòng học mới tại các điểm trường lẻ, xây dựng giếng khoan, mua sắm bàn ghế với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Hiện các lớp học đã được trang trí, sắp xếp phù hợp để đón trẻ.

Bà Nguyễn Thị Kiều Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng học, bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị và tổ chức trang trí các lớp để sẵn sàng đón trẻ. Đặc biệt, địa phương đang triển khai xây dựng 6 phòng học 2 tầng và 1 bếp ăn, dự kiến đưa vào sử dụng từ học kỳ II năm học 2026-2027”.

Thiết bị dạy học được bổ sung, bảo đảm mỗi lớp có một phòng học

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, áp lực về phòng học tăng lên khi năm học mới trường có 1.070 học sinh, tăng khoảng 6% so với năm học trước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Để bảo đảm điều kiện học tập cho các em, nhà trường đã tham mưu UBND xã xây dựng thêm 2 phòng học lắp ghép. Đây là giải pháp trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu phòng học khi bước vào năm học mới. Bên cạnh đó, trường đã hoàn thiện sân bóng, tạo thêm không gian để học sinh tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe”.

Không chỉ tập trung giải quyết khó khăn trước mắt tại từng trường, xã Trường Xuân đang rà soát tổng thể mạng lưới giáo dục. Năm học 2026-2027, toàn xã có 15 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, gồm công lập và tư thục, với 5.340 học sinh, trong đó hơn 1.440 học sinh là người dân tộc thiểu số.

Địa phương dự kiến bố trí khoảng 25 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương để đầu tư bếp ăn bán trú, xây mới 17 phòng học; trong đó 7 phòng đã triển khai, 10 phòng dự kiến khởi công trong năm học, cùng nhiều hạng mục khác.

Ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: “Địa phương đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để kịp thời sửa chữa, bổ sung trước năm học mới. Cùng với đó, xã xây dựng phương án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp quy mô dân số và số lượng học sinh, nhưng đặt mục tiêu không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Địa phương cũng tận dụng nguồn vốn đầu tư công để sửa chữa Trường Mầm non Trưng Vương và Trường Mầm non Tạ Thị Kiều, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn vào năm 2027. Đối với Trường Mầm non Tạ Thị Kiều, xã đã bố trí sử dụng trụ sở xã Nam Giang cũ để phục vụ hoạt động giáo dục và đang tiến hành sửa chữa”.

Với sự chủ động của ngành giáo dục, sự đồng hành của chính quyền và việc ưu tiên nguồn lực đầu tư, Trường Xuân đang từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, giúp giáo viên và học sinh xã Trường Xuân vững vàng bước vào năm học 2026-2027.