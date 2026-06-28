Nam Phi 0-1 Canada: Canada giành chiến thắng Trận đấu quyết định tại bảng đấu khi Nam Phi nỗ lực giữ vững lợi thế 4 điểm trước một Canada đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi trận bất bại gần đây.

Nam Phi 0 - 1 Canada Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nam Phi tiếp đón Canada.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Nam Phi): T. Mbatha vào sân thay R. Mofokeng.

54' Thẻ vàng Phút 54': N. Saliba (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

59' Thay người Phút 59' (Canada): N. Sigur vào sân thay N. Saliba.

59' Thay người Phút 59' (Canada): L. De Fougerolles vào sân thay M. Bombito.

67' Thẻ vàng Phút 67': N. Sigur (Canada) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Thay người Phút 70' (Canada): P. David vào sân thay T. Oluwaseyi.

70' Thay người Phút 70' (Canada): J. Shaffelburg vào sân thay L. Millar.

75' Thay người Phút 75' (Canada): A. Davies vào sân thay T. Buchanan.

86' Thay người Phút 86' (Nam Phi): I. Rayners vào sân thay E. Makgopa.

86' Thay người Phút 86' (Nam Phi): T. Moremi vào sân thay T. Maseko.

90+2' BÀN THẮNG! Canada (0-1) Phút 90+2': S. Eustaquio (Canada) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Nam Phi 0-1 Canada Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:01 29/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Nam Phi và Canada tại SoFi Stadium là tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đang ở những khúc quanh quan trọng của vòng bảng World Cup. Với tính chất của một giải đấu lớn, sự thận trọng và những toan tính chiến thuật sẽ được đặt lên hàng đầu trong màn so tài diễn ra vào rạng sáng ngày 29/06.

02:00 ngày 29/06/2026 - SoFi Stadium

Nam Phi: Thử thách bản lĩnh ở vị trí thứ 2

Nam Phi bước vào lượt trận này với một vị thế tương đối khả quan khi đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, giúp họ có được lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, sự ổn định đang là dấu hỏi lớn đối với đội bóng này.

Nhìn vào phong độ trong ba trận đấu gần nhất, Nam Phi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ niềm vui chiến thắng đến việc chia điểm và gần nhất là một thất bại. Việc phong độ có chiều hướng đi xuống trong trận đấu gần đây nhất buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh kịp thời về mặt tâm lý cũng như lối chơi để tránh rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

Canada: Tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ

Trái ngược với sự chững lại của đối thủ, Canada đang cho thấy những bước tiến vững chắc sau khởi đầu khó khăn. Dù phải nhận thất bại trong trận ra quân, đại diện đến từ Bắc Mỹ đã nhanh chóng chứng minh bản lĩnh bằng việc giành được một chiến thắng và một trận hòa trong hai lần ra sân gần nhất.

Chuỗi trận bất bại này không chỉ mang về những điểm số quan trọng mà còn giúp các cầu thủ Canada lấy lại sự tự tin cần thiết. Lối chơi của họ đang dần trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn. Đối đầu với một Nam Phi đang có dấu hiệu bất ổn, Canada chắc chắn sẽ hướng tới một kết quả khả quan để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về bối cảnh hiện tại, Nam Phi có lợi thế về điểm số nhưng Canada lại đang sở hữu đà tâm lý tốt hơn. Sự đối lập về phong độ gần đây giữa hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận giằng co và đầy kịch tính tại SoFi Stadium. Nam Phi có thể sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự để bảo toàn điểm số, trong khi Canada sẽ tận dụng sự hưng phấn để gây sức ép liên tục.

Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. Trong một thế trận chặt chẽ, đội bóng nào ít mắc sai lầm hơn và biết cách chắt chiu những cơ hội dù là nhỏ nhất sẽ có nhiều khả năng giành được lợi thế cuối cùng.

Phong độ gần đây của Nam Phi

25/06/2026: Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

18/06/2026: CH Séc 1-1 Nam Phi (Hòa)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thua)

07/06/2026: Jamaica 1-1 Nam Phi (Hòa)

29/05/2026: Nam Phi 0-0 Nicaragua (Hòa)

Phong độ gần đây của Canada

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Nam Phi 2 4 WDL

Phong độ và thống kê đội

Nam Phi (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Canada (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

South Africa: Không có thông tin chấn thương

Canada

I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: South Africa

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : South Africa or draw

Cập nhật đội hình lúc 01:21 29/06/2026

Đội hình chính thức

Nam Phi

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hugo Broos

Đội hình xuất phát:

1. Ronwen Williams (G)

20. Khuliso Mudau (D)

21. Ime Okon (D)

14. Mbekezeli Mbokazi (D)

6. Aubrey Modiba (D)

4. Teboho Mokoena (M)

13. Sphephelo Sithole (M)

12. Thapelo Maseko (M)

10. Relebohile Mofokeng (M)

7. Oswin Appollis (M)

17. Evidence Makgopa (F)

Dự bị:

16. Sipho Chaine

22. Ricardo Goss

2. Tholo Thabang Matuludi

3. Khulumani Ndamane

18. Samukelo Kabini

19. Nkosinathi Sibisi

24. Olwethu Makhanya

26. Bradley Cross

5. Thalente Mbatha

23. Jayden Adams

8. Tshepang Moremi

25. Kamogelo Sebelebele

9. Lyle Foster

15. Iqraam Rayners

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

15. Moise Bombito (D)

13. Derek Cornelius (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

25. Nathan-Dylan Saliba (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

11. Liam Millar (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị: