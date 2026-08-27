Nhịp cầu nhân ái Nâng bước chân em đến trường Cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở bằng những cách làm cụ thể, từ nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên đến kết nối nguồn lực xã hội... những điểm tựa được dựng lên đúng lúc đang giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm niềm tin vào tương lai.

Công an xã Ninh Gia thường xuyên trao tặng quà, nhu yếu phẩm giúp đỡ các em học sinh khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập

Thắp sáng ước mơ đến trường

Trong căn nhà nhỏ ở bản Tân Lập, xã Quảng Tân, Giàng Thị Trăng (SN 2016) là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái. Tuổi thơ của em sớm thiếu đi người cha sau một vụ tai nạn giao thông. Người mẹ trẻ từ đó một mình gồng gánh nuôi 4 con gái. Trong gia đình mà miếng cơm, manh áo trở thành nỗi lo thường trực, việc cho các con có một hành trình học tập ổn định cũng trở thành một thử thách.

Trước hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Tân đã nhận hỗ trợ Trăng thông qua mô hình “Thắp sáng ước mơ”. Ngoài sự hỗ trợ bằng những phần quà hay một khoản tiền, Công an xã thường xuyên đến thăm gia đình, hỏi han, hỗ trợ việc học tập, nắm bắt hoàn cảnh và động viên em cố gắng đến trường.

Thượng tá Đinh Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Quảng Tân cho biết, với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, sự hỗ trợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được duy trì thường xuyên và đúng lúc. Vì vậy, Công an xã xác định mô hình “Thắp sáng ước mơ” không dừng ở việc trao tặng hay hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến đồng hành lâu dài cùng các em trong học tập và cuộc sống. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh các em học sinh khác, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để cùng gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường, không để khó khăn về kinh tế trở thành rào cản trên hành trình học tập và trưởng thành.

Nếu Trăng sớm mất đi người cha thì Nguyễn Phạm Minh Khôi (SN 2021), học tại Trường Mầm non Quảng Trị, xã Đạ Tẻh 2 lại lớn lên trong một hoàn cảnh khác. Cha bỏ đi, mẹ đi thêm bước nữa, Khôi sống cùng bà ngoại tuổi cao, thường xuyên đau ốm. Khôi còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân. Vì phải ở nhà trông cháu, bà ngoại không thể đi làm, trong khi gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Hoàn cảnh ấy được Công an xã Đạ Tẻh 2 biết đến và nhận đỡ đầu, hỗ trợ Khôi trong cuộc sống và học tập.

Trung tá Nguyễn Tiến Công, Trưởng Công an xã Đạ Tẻh 2 cho biết, việc nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là tạo một điểm tựa để các em có thêm điều kiện học tập và trưởng thành.

Điểm tựa phía sau cổng trường

Tại xã Ninh Gia, Công an xã triển khai mô hình “Cùng em tới trường”, sử dụng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp và vận động sự đồng hành của các nhà hảo tâm để hằng tháng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 7 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường tiểu học trên địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường, giáo viên để nắm tình hình học tập, rèn luyện và hoàn cảnh của từng em. Mỗi tháng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đều trao hỗ trợ, trò chuyện, động viên và nhắc nhở gia đình cùng quan tâm đến việc học của con em.

Còn tại xã Tà Đùng, Công an xã phối hợp với Hội Phụ nữ xã duy trì mô hình “Gắn kết yêu thương nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đầu năm học, phía sau mỗi bộ đồng phục mới là một hoàn cảnh khác nhau, có em được cha mẹ chăm lo đầy đủ, có em phải lớn lên giữa những thiếu hụt mà người lớn đôi khi cũng khó bù đắp. Một chiếc cặp sách, một khoản hỗ trợ hay một lời động viên có thể không thay đổi ngay hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng sự đồng hành bền bỉ có thể giúp các em có cơ hội vượt lên hoàn cảnh khó khăn hiện tại và tự quyết định tương lai của mình.