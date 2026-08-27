Học và làm theo Bác Hồ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số Phát huy lợi thế gần dân, hiểu dân, tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS), từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Thị Trãi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân luôn sâu sát cơ sở, tập hợp, phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy lợi thế từ cơ sở

Với lợi thế am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống của đồng bào, đội ngũ cán bộ người DTTS có điều kiện gần dân, sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đưa chủ trương, chính sách đến với Nhân dân.

Tại xã Đắk Sắk, vai trò của cán bộ người DTTS được thể hiện rõ nét trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Trong đó, đồng chí H’Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã là một điển hình về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự gần gũi với Nhân dân. Là cán bộ người M’nông, am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào, đồng chí thường xuyên bám cơ sở, đến các thôn, bon lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó cùng tập thể cấp ủy tìm giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí H’Xuân chia sẻ: “Với cương vị người đứng đầu của xã, tôi cùng tập thể lãnh đạo tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo theo hướng sát thực, linh hoạt, hiệu quả. Các nghị quyết được cụ thể hóa bằng những mô hình phù hợp với điều kiện vùng đồng bào DTTS, có đạo, từ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững đến xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở”.

Đồng chí Điểu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức (ngoài cùng bên phải) luôn dành thời gian đi thực tế cơ sở, nắm bắt tình hình Nhân dân

Không chỉ trong lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ người DTTS ở cơ sở còn là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư và tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức cho biết: “Cán bộ người DTTS rất có uy tín trong cộng đồng. Khi được đào tạo, rèn luyện và bố trí phù hợp, đội ngũ này sẽ phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS”.

Tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS, ngày 13/8/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Theo đề án, toàn tỉnh hiện có 6.366 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm 9,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ DTTS ở một số vị trí lãnh đạo, quản lý và trong nguồn quy hoạch còn thấp. Trong 672 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có 65 người là DTTS. Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ DTTS được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 8/223 người, đạt 3,6%; quy hoạch chức danh lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh là 64/888 người, đạt 7,2%; lãnh đạo phòng, ban cấp tỉnh là 53/1.025 người, đạt 5,1%...

Từ thực tế đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ người DTTS trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt từ 15% trở lên; phấn đấu tối thiểu 10% cán bộ người DTTS giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trên tổng số cán bộ người DTTS cấp tỉnh.

Ở cấp xã, tỷ lệ cán bộ DTTS trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ phải tương ứng với tỷ lệ người DTTS trong tổng dân số từng địa phương; đồng thời phấn đấu tối thiểu 16% cán bộ DTTS giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã. Những mục tiêu này cho thấy quyết tâm tạo chuyển biến rõ hơn về nguồn và cơ cấu cán bộ DTTS, nhất là ở các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Điểm đáng chú ý, đề án không chỉ hướng đến bảo đảm cơ cấu mà đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ. Những cán bộ DTTS có phẩm chất, năng lực, uy tín cần được tạo điều kiện rèn luyện qua thực tiễn, từng bước giao nhiệm vụ, thử thách và bố trí vào những vị trí phù hợp nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài.

Đồng chí H’Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Sắk là người có tiếng nói trong cộng đồng, được bà con tin yêu vì sự gần gũi, trách nhiệm

Cùng với Đề án 03, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2026 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2026 - 2030 tạo nền tảng để Lâm Đồng xây dựng nguồn cán bộ người DTTS lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển và củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.