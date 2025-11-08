Nông nghiệp - Nông thôn Nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Từ cung ứng nguyên liệu thô, Lâm Đồng giờ đây đã khẳng định vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu nông sản, dược liệu và các sản phẩm đặc hữu.

Đoàn doanh nghiệp và đối tác quốc tế tham quan quy trình sản xuất chế biến atiso tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe

Lâm Đồng đã vượt qua lối sản xuất manh mún, phụ thuộc thị trường nội địa để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Các sản phẩm chủ lực như: rau, củ, quả sạch, hoa cao cấp từ Đà Lạt, cà phê, thanh long và hải sản không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn khẳng định thương hiệu tại các quốc gia phát triển. Việc áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ (organic), cùng mã số vùng trồng và công nghệ truy xuất nguồn gốc, đã giúp chuỗi giá trị nông sản được tổ chức hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tỉnh cũng chú trọng chế biến sâu và đóng gói cao cấp để gia tăng giá trị sản phẩm. Tư duy “nông sản sạch cho nội địa” đã chuyển thành “nông sản chất lượng cao để xuất khẩu có thương hiệu”. Hạ tầng giao thông hiện đại với các dự án trọng điểm như: cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, cảng Vĩnh Tân và sân bay quốc tế Liên Khương đã tạo hành lang vận tải thuận lợi, kết nối Lâm Đồng với các thị trường quốc tế.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành xuất khẩu nông sản địa phương. Với chiến lược không sản xuất theo đơn đặt hàng cho các công ty nước ngoài rồi gắn nhãn mác của họ như trước đây (hình thức OEM), mà xuất khẩu bằng chính thương hiệu riêng, Ladophar đã vượt qua những rào cản truyền thống để khẳng định chỗ đứng trên các thị trường khó tính như: Hàn Quốc, Đài Loan và Mông Cổ. Các sản phẩm của công ty, đặc biệt là trà atiso và các chế phẩm thảo dược, đã được trưng bày tại Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều quốc gia như: Bulgaria, Romania và một số nước khác, góp phần quảng bá thương hiệu dược liệu Việt Nam. Giá trị xuất khẩu năm 2025 qua các kênh này tăng gấp 3 lần so với tổng giá trị xuất khẩu trước đây. Đặc biệt, doanh thu xuất khẩu năm 2025 của Ladophar chiếm 49% tổng doanh thu xuất khẩu trong 5 năm qua.

Ông Lê Tiến Thịnh - Tổng Giám đốc Ladophar, chia sẻ: “Đầu tư dây chuyền đạt chuẩn GMP và tận dụng lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng của Lâm Đồng đã giúp chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và sự kết nối với các đại sứ quán đã mở ra cơ hội mở rộng thị trường với các đối tác lớn, đưa thương hiệu Ladophar vươn xa”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng năm 2025 đạt 1.848,7 triệu USD, tăng 18,91% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến xuất khẩu.

Từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín

Công ty TNHH Nông sản Viên Sơn cũng là một điểm sáng trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Với 19 năm kinh nghiệm, Viên Sơn đã xây dựng được hệ thống xuất khẩu ổn định sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, EU và Đông Nam Á. Năm 2024, công ty đạt sản lượng xuất khẩu 6.000 tấn, sở hữu các chứng nhận quốc tế quan trọng như: BRCGS, FDA, Halal, CSR. Doanh nghiệp cũng đã liên kết với hơn 500 hộ nông dân trong địa bàn để xây dựng vùng nguyên liệu chuẩn hóa, phục vụ cho chế biến và xuất khẩu bền vững.

Ông Nguyễn Duy Đa - Giám đốc Công ty Viên Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đầu tư mạnh vào công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, vì đó là điều kiện tiên quyết để hàng hóa Việt có chỗ đứng lâu dài. Việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu không còn là điều xa vời, mà đang là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Viên Sơn”.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng và từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho các mặt hàng nông sản địa phương. Cùng với đó, tỉnh sẽ chủ động tận dụng hiệu quả các cơ hội mở ra từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng, để xuất khẩu thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp cần tiếp tục tập trung đầu tư có chiều sâu cho các lĩnh vực then chốt như: chế biến sau thu hoạch, logistics, bảo quản nông sản và phát triển thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp. Đồng thời, sự đồng hành, định hướng và hỗ trợ từ phía Nhà nước; đặc biệt là trong công tác dự báo thị trường, tín dụng ưu đãi, đào tạo nhân lực chất lượng cao vẫn là nhân tố quan trọng để tạo đà cho sự phát triển bền vững.