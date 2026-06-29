Đời sống Nâng cao chất lượng phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số Các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phía Đông Nam tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ hành chính công.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Kho hướng dẫn nhiệt tình

Đổi mới phục vụ bằng chuyển đổi số

Với 19.224 người dân tộc Chăm, chiếm 37,49% dân số, xã Bắc Bình đặc biệt chú trọng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, nhất là đồng bào DTTS.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, 462 thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đồng thời ứng dụng mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận 5.383 hồ sơ, giải quyết 5.342 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,24%; trong đó 99,68% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số nửa đầu năm 2026 của xã là việc phối hợp với Tập đoàn MISA tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Robot hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần; đồng thời giảm tải công việc cho cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Xã Bắc Bình đã tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tạo thuận lợi cho đồng bào

Cùng với Bắc Bình, xã Đồng Kho là xã miền núi có 19 thôn, trong đó có 4 thôn thuần đồng bào DTTS. Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Lưu Tấn Nhạn, địa phương luôn xác định cải cách hành chính phải hướng đến phục vụ người dân một cách thiết thực, bảo đảm mọi người dân, nhất là đồng bào DTTS, đều được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ hành chính công.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Đồng Kho đã tiếp nhận 2.609 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 2.542 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,43%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn đạt 99,5%, hồ sơ trễ hẹn chỉ chiếm 0,5%; 67 hồ sơ còn lại đang được giải quyết theo đúng quy định. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi xã Đồng Kho xếp thứ 27/124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh với 97,5 điểm, phản ánh những nỗ lực của địa phương trong xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi các dịch vụ công, lấy sự hài lòng của người dân làm động lực để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ.