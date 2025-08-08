Quốc phòng - An ninh Nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, với 53 dân tộc cùng chung sống. Tỉnh có 192 km đường bờ biển và đặc khu Phú Quý nằm ở khu vực quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hơn 141 km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, kiểm tra tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm

Với đặc điểm và vị trí chiến lược như trên, đòi hỏi lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ

Ngay sau khi sáp nhập và thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương phù hợp với đặc điểm, tình hình mới. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương đất nước, tuy có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít thách thức đan xen, để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đang tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 (thứ 2 từ trái qua) và đoàn công tác của Quân khu 7 thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai các đơn vị tập trung theo dõi, dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình, quản lý chặt chẽ cả vùng nội địa, vùng biên và vùng biển. Đặc biệt, ở các địa bàn trọng điểm như: các xã vùng biên giới, đặc khu Phú Quý... bảo đảm an ninh chính trị địa bàn không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện văn kiện tác chiến; mở rộng lực lượng dân quân tự vệ các cấp, bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên; rà soát, thống nhất các đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp, dự thảo điều chỉnh các quyết định và lệnh huy động quân nhân dự bị làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Để sẵn sàng cho mọi tình huống, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập được Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện với nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện; tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 và chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác huấn luyện đối với bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm đúng quy định.

LLVT tỉnh đẩy mạnh huấn luyện phối hợp với đồn biên phòng, dân quân thường trực các xã biên giới. Công tác huấn luyện được kiểm tra, đánh giá thường xuyên bảo đảm đáp ứng các mục tiêu đề ra, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Đối với công tác biên phòng, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới, cọc dấu, tâm cồn bãi, vùng biển, đảo. Đơn vị duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tác chiến bảo vệ biển, đảo. LLVT tỉnh huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đoàn kết là sức mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục sự đoàn kết thống nhất trong quân đội. Người đã khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công..., trong việc xây dựng quân đội, phát triển kinh tế, cũng phải tăng cường đoàn kết..., toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi”.

Trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhận định: “Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, việc thiếu đoàn kết có thể làm nảy sinh nhiều thách thức và nguy cơ chia rẽ”; “Các thế lực thù địch luôn sẵn sàng lợi dụng những khó khăn này để tung tin xuyên tạc, gây chia rẽ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Nếu cán bộ, đảng viên và Nhân dân thiếu cảnh giác sẽ mắc phải những âm mưu chống phá đó, làm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu sắp xếp bộ máy và ổn định, phát triển đất nước”.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng tặng quà cho bà con khó khăn đang sinh sống tại các khu vực biên giới Campuchia

Tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, trong không gian phát triển mới, trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, việc giữ gìn đoàn kết chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vận hành bộ máy sau sáp nhập, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ cùng nhau xây dựng đoàn kết nội bộ. Trong đó, các đồng chí cấp ủy, chỉ huy phải gương mẫu thực hiện trước với phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, các thế lực thù địch luôn tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn, điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó có sức mạnh đoàn kết quân dân. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải xác định gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc làm cơ sở bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.



Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về quân sự, quốc phòng, như: Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, là nền tảng, yếu tố quyết định để lực lượng vũ trang tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.