Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng ngày, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW để triển khai cụ thể Kết luận này.



Nâng cao năng lực quản trị quốc gia



Kết luận số 76 nêu rõ, sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.



Kết luận cũng nêu rõ, trong giai đoạn tới, cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận liên quan của Trung ương, đồng thời tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Nếu như Kết luận 76-KL/TW đóng vai trò là "kim chỉ nam", thì Kế hoạch 06-KH/TW chính là cụ thể hóa từng định hướng chiến lược thành các nhiệm vụ mang tính định lượng, có mốc thời gian và cơ quan thực hiện.

Trong Kế hoạch số 06-KH/TW, Bộ Chính trị yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đề ra. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.



Các ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và Kế hoạch của Bộ Chính trị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Kết luận; xác định rõ nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.



Có thể kể tới, trong 4 nhiệm vụ cụ thể của Đảng ủy Quốc hội được giao, nhiệm vụ thực hiện thường xuyên đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm yêu cầu vận hành thống nhất, đồng bộ, rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp chính quyền.



Nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 của Đảng ủy Quốc hội là hoàn thiện cơ chế phân định thẩm quyền quyết định và chức năng giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, nhất là ở cấp tỉnh và cấp xã…



Đảng ủy Chính phủ được giao thực hiện 19 nhiệm vụ; trong đó nhiệm vụ thực hiện thường xuyên là sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 là nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới; trên cơ sở đề xuất của các tỉnh uỷ, thành uỷ, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, báo cáo Bộ Chính trị…



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