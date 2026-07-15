Xây dựng Đảng Nâng cao hiệu quả hoạt động từ tinh gọn bộ máy cơ sở Sau khi sắp xếp, các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố mới (TDP) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2026, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động từ việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tinh gọn bộ máy cơ sở

Phường Lâm Viên - Đà Lạt đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập 49 TDP xuống còn 17 TDP, giảm 32 TDP, tỷ lệ giảm 65,31%, cao nhất trong toàn tỉnh, vượt xa yêu cầu chung mà Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt ra. Sau sắp xếp, phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng giảm từ 139 người hoạt động không chuyên trách ở TDP xuống còn 51 người, 88 người được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, việc giảm số lượng đầu mối TDP góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời giảm chi phí ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo điều kiện tập trung kinh phí cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, là địa bàn có thế mạnh về du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, nhất là sở hữu 3 làng hoa nổi tiếng gồm: Thái Phiên, Đa Thiện và Hà Đông; việc sắp xếp TDP sẽ giúp các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, kinh doanh và hoạt động dịch vụ tại cộng đồng dân cư có điều kiện phát triển thuận lợi hơn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, TDP, các địa phương trong tỉnh đã sắp xếp 2.500 thôn, TDP để hình thành 1.104 thôn, TDP mới, cùng với 273 thôn, TDP giữ nguyên. Tổng số thôn, TDP của tỉnh giảm từ 2.773 xuống còn 1.377 thôn, TDP (trong đó có 1.071 thôn, 306 tổ dân phố); tỷ lệ giảm 50,34%. Để sắp xếp thôn, TDP trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các bước từ việc xây dựng phương án, khảo sát thực tế, lấy ý kiến Nhân dân, hoàn thiện đề án đến tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã thông qua nghị quyết đều được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự. Nhờ vậy, đến ngày 30/6, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ban hành và công bố nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự sau sắp xếp thôn, buôn, bon, bản, TDP, bảo đảm đúng tiến độ để các đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7.

“ Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các địa phương trong toàn tỉnh công bố nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để các đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7

Nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở

Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp thôn, TDP, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với đề án Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, bon, bản, TDP. Qua đó, người dân đồng thuận rất cao với chủ trương của Trung ương, của tỉnh cũng như phương án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, bon, bản, TDP trên địa bàn.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều yếu tố như: điều kiện địa hình, giao thông, đặc điểm dân cư, dân tộc, tín ngưỡng, truyền thống văn hóa cũng như yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc đặt tên các thôn, bon, bản, TDP mới đã ưu tiên các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống, thể hiện sự tôn trọng bản sắc địa phương và tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhân dân. Qua đó, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo điều kiện tập trung nguồn lực phục vụ Nhân dân.