Thông tin đối ngoại Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Chiều 28/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ...

Nghị quyết số 20/2026/QH16 được thông qua ngày 23/4/2026, quy định về cơ chế phối hợp và chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 gồm 5 chương. Trong đó, Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh và giải thích các thuật ngữ cơ bản sử dụng trong phạm vi Nghị định. Chương II quy định cơ chế phối hợp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế. Chương III quy định cơ chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chương IV quy định các chính sách đặc thù về nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí và chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chương V quy định điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các cơ quan.

Phó Thủ tướng đề nghị bổ sung nội dung phương án hòa giải; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan - Ảnh: VGP/Thu Sa

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, các đại biểu đồng thời thảo luận, cho ý kiến về thời điểm xác định nguyên đơn và cơ chế phối hợp xử lý văn bản thể hiện ý định khởi kiện; sự phù hợp với tính đặc thù của quy trình tố tụng và thông lệ trọng tài...

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, cơ quan và tiếp thu, giải trình của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định; sớm trình ký ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó Thủ tướng lưu ý hỗ trợ tối đa mức lương cho người trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại cơ quan đại diện pháp lý và cơ quan chủ trì đối với thời gian tham gia trực tiếp.

"Xác định rõ tiêu chí, thời gian tham gia trực tiếp, điều kiện tiêu chuẩn của người trực tiếp tham gia và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý. Bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng tâm sức, đúng trách nhiệm được giao", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị bổ sung nội dung phương án hòa giải; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phối hợp xử lý các văn bản thể hiện ý định khởi kiện hoặc thông báo trọng tài để phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.