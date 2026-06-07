Xây dựng Đảng Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh diễn ra sáng 6/7.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã hoàn thành tổng kết nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch công tác và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về công tác kết nạp đảng viên mới

Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu. Công tác tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. 100% đảng viên và trên 98% quần chúng được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham gia các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy các cấp tổ chức.

100% cán bộ, đảng viên đăng ký, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của Đảng về nêu gương; đồng thời tham gia phong trào "Bình dân học vụ số". Mỗi tổ chức cơ sở đảng xây dựng ít nhất 1 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; kịp thời định hướng dư luận trước những thông tin trên không gian mạng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ được triển khai đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ bảo đảm kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy đang tiến hành kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 2 người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 66 đảng viên.

Qua kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; chưa phát hiện có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; một số hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và yêu cầu nghiêm túc tiếp thu, khắc phục.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu ý kiến về công tác chính trị, tư tưởng

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số đơn vị có lúc chưa kịp thời; tiến độ triển khai chuyển đổi số ở một số nội dung còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa bảo đảm tiến độ; công tác phát triển đảng viên còn thấp, mới kết nạp 19/50 đảng viên theo kế hoạch, đạt 38%. Một số mặt công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế; vẫn còn đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cũng xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có dự thảo Nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đề án Thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi, bổ sung); Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến liên quan đến việc phát triển, kết nạp đảng viên, công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác chỉ đạo điều hành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý thời gian làm việc phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả công việc; đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt trong điều hành, ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc từ xa khi phù hợp, nhưng không để xảy ra tình trạng buông lỏng kỷ luật, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đúng quy định, kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật, góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ và bảo vệ uy tín cán bộ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh yêu cầu tạo bước đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động của các cơ quan Đảng. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, tiến tới xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử, giảm dần văn bản giấy.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các phần mềm hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp, xử lý dữ liệu rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần lưu ý đến công tác bảo đảm bí mật nhà nước trong khi sử dụng các ứng dụng khoa học - công nghệ.

Về công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đổi mới phương thức đánh giá theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân.

“ Từ quý III/2026, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu và nhiệm vụ ngay từ đầu quý để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá sản phẩm đầu ra; đồng thời rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc của Đảng.

Công tác phát triển đảng viên phải thực hiện đúng quy trình, quy định, tuyệt đối không rút ngắn thủ tục. Đồng thời, tiếp tục đổi mới chế độ thông tin, báo cáo theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tập trung vào kết quả, số liệu và những vấn đề cần tháo gỡ, giảm áp lực hành chính cho cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2026.