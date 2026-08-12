Đời sống Nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai từ cơ sở Ngày 12/8, tại xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng), Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường) khai mạc chuỗi hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức và trang bị kỹ năng phòng, tránh thiên tai cho người dân, lực lượng xung kích tại các xã và đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn về sơ cứu người trong thiên tai tại xã Hàm Thuận Bắc ngày 12/8

Theo kế hoạch, 300 người dân (60 người/lớp) thuộc các địa phương tham gia tập huấn gồm: Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Đặc khu Phú Quý, Hàm Kiệm.

Ban Tổ chức hướng dẫn thực hành sơ cứu người khi bị ảnh hưởng thiên tai

Chuỗi lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12 - 21/8/2026, mỗi lớp kéo dài 2 ngày tại các xã, đặc khu. Qua đó, học viên được trang bị kiến thức về phòng, chống thiên tai và các kỹ năng ứng phó, phòng tránh phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào những khái niệm, rủi ro thường gặp như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, hạn hán…; đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã - lực lượng nòng cốt trong ứng phó tại chỗ.

Lực lượng xung kích có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền và các tổ chức liên quan để bảo đảm an toàn cho cộng đồng; hỗ trợ bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ, cứu trợ trong tình huống khẩn cấp. Sau thiên tai, lực lượng này tiếp tục tham gia sửa chữa, khôi phục giao thông và các công trình hạ tầng công cộng, góp phần sớm ổn định đời sống người dân.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại xã Hàm Thuận Bắc

Theo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, việc tổ chức chuỗi lớp tập huấn này có ý nghĩa lớn, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ và đảm bảo an toàn, an sinh xã hội. Từ đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân tại các địa phương triển khai.