Quốc phòng - An ninh Nâng cao năng lực Chỉ huy Quân sự cấp xã trong tình hình mới Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã hiện phải đảm đương khối lượng công việc lớn. Vì vậy, đội ngũ chỉ huy phải tinh thông mọi lĩnh vực thì mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương trong tình hình mới.

Đội ngũ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, Bộ đội Biên phòng tham gia một lớp tập huấn

Theo Thông tư 83/2025/TT-BQP, Ban CHQS cấp xã, nòng cốt là đội ngũ chỉ huy trưởng phải làm 14 đầu việc liên quan đến tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, quân sự ở địa phương.

Trong đó gồm: tham mưu thực hiện chiến lược, quy hoạch kế hoạch, đề án nhiệm vụ quốc phòng, việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc phòng của địa phương; tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp trên, diễn tập theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến quốc phòng…

Với những đầu việc ấy, nhưng thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS cấp xã nói chung đã đặt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân lên trên hết. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng úy Nguyễn Duy Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Gia Hiệp chia sẻ: “Sau sáp nhập khối lượng công việc ở cấp xã nhiều hơn. Chúng tôi cần nâng cao kiến thức hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở địa phương về quân sự quốc phòng, góp phần hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Thực tế trong tình hình mới, đòi hỏi đội ngũ chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã phải có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ thì mới đảm đương. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, điển hình như đợt tập huấn mới đây diễn ra tại Trung đoàn Bộ binh 812, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ chỉ huy, trợ lý các trung đoàn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban CHQS xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nội dung có công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, quân sự địa phương nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng hoạt động quân sự và phương pháp huấn luyện quân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu quân sự - quốc phòng cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh tại lớp tập huấn: “Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, quân sự địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đòi hỏi công tác tham mưu phải có chất lượng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - địa phương. Muốn vậy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã phải không chỉ tinh thông lĩnh vực quân sự - quốc phòng mà còn lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội mới làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương”.

Cùng với chương trình tập huấn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.