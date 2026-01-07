Chính trị Nâng cao năng lực cho lực lượng tham mưu Ban Công tác 35 khu vực Đông Lâm Đồng Ngày 30/6 - 1/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026 cho 180 cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Công tác 35 đảng ủy các xã, phường, đặc khu tại khu vực Đông Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề trọng tâm được xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương, nổi bật như: “Kỹ năng xây dựng video cơ bản”; “Nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng, giải pháp phòng ngừa và phủ xanh thông tin”; “Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển kênh truyền thông trong đấu tranh”; “Giới thiệu một số hệ thống công cụ hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin trên không gian mạng”,…

Đồng thời, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; từ đó chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả để cùng gỡ khó.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng trao đổi các nội dung tại hội nghị

Theo đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đây là hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc và lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự trao đổi các vấn đề liên quan tại hội nghị

Được biết, đây là lớp tập huấn thứ ba theo kế hoạch năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (trước đó lớp thứ nhất được tổ chức tại phường Đông Gia Nghĩa và lớp thứ hai tổ chức tại Trụ sở chính Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng).