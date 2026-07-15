Bộ Y tế đề xuất các nội dung đầu tư hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở; đào tạo bác sĩ chuyên khoa tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe, dân số, phát triển.

Cụ thể, Bộ Y tế đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Trong đó, phụ lục I về nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở có đề xuất đầu tư hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở; đào tạo bác sĩ chuyên khoa;...

Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở

Phụ lục bao gồm nhiều tiểu dự án, trong đó tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 liên quan đến hạ tầng, thiết bị và con người trong việc nâng cao năng lực y tế cho y tế cơ sở

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở

a) Nội dung thực hiện

- Đầu tư thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, đặc khu, trạm y tế quân dân y do chính quyền địa phương quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư số 22/2026/TT-BYT ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn danh mục máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng các trạm y tế xã, phường, đặc khu, trạm y tế quân dân y do chính quyền địa phương quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư số 23/2026/TT-BYT ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về thiết kế Trạm Y tế xã, phường, đặc khu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan; quy hoạch tỉnh, thành phố có cơ sở được đầu tư, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan và các quy định chuyên ngành đã được Bộ Y tế ban hành.

- Thủ tướng Chính phủ giao dự toán, kế hoạch cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo tổng vốn Chương trình, chi tiết chi đầu tư, chi thường xuyên. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết đến nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, dự án thành phần, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình theo định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của Chương trình: Vốn đầu tư công hỗ trợ các nội dung tại điểm a, khoản 1, Phụ lục này.

Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở

Tiểu dự án 2 quy định các chương trình, nội dung liên quan đến đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở: trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực,...

2. Tiểu dự án 2: Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở

Nội dung 01: Đào tạo trình độ chuyên khoa cho bác sĩ tại trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực

a) Đối tượng hỗ trợ đào tạo:

Bác sĩ đã được tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí làm việc tại trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực do Sở Y tế quản lý.

Ưu tiên bác sĩ đang làm việc tại cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Danh mục các chuyên ngành ưu tiên đào tạo phục vụ y tế cơ sở

b) Chuyên ngành đào tạo

Căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, ưu tiên đào tạo các chuyên ngành phục vụ trực tiếp năng lực cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm y học, gây mê hồi sức, tâm thần, lão khoa và các chuyên ngành khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực.

c) Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ đào tạo chuyên khoa cho bác sĩ học chương trình đào tạo cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ hoạt động quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo; hoạt động phối hợp giữa địa phương, cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp;

- Hỗ trợ các nội dung khác phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn tài chính của cấp có thẩm quyền.

Nội dung 02: Đào tạo trình độ chuyên khoa chuyên ngành y học gia đình cho bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, đặc khu

a) Đối tượng hỗ trợ đào tạo

- Bác sĩ đang làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

- Bác sĩ được tuyển dụng, tiếp nhận và dự kiến bố trí làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu, có cam kết công tác lâu dài tại trạm y tế xã, phường, đặc khu sau khi hoàn thành chương trình đào tạo;

- Bác sĩ thuộc trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực được phân công hỗ trợ chuyên môn thường xuyên cho trạm y tế xã, phường, đặc khu, nếu địa phương xác định cần đào tạo chuyên khoa y học gia đình để tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã.

Chuyên ngành y học gia đình được hỗ trợ đào tạo chuyên khoa cho bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, đặc khu

b) Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ đào tạo chuyên khoa chuyên ngành y học gia đình cho bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, đặc khu học chương trình đào tạo cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo và hiệu quả sử dụng bác sĩ sau đào tạo tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

- Hỗ trợ các nội dung khác phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn tài chính của cấp có thẩm quyền.

Quy định về hồ sơ, sản phẩm quản lý Tiểu dự án

a) Hồ sơ quản lý Tiểu dự án tại địa phương gồm:

- Báo cáo rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở;

- Kế hoạch đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho y tế cơ sở hằng năm và giai đoạn 2026-2030;

- Danh sách người học được đề xuất hỗ trợ đào tạo, hồ sơ chứng minh đủ điều kiện, văn bản cam kết công tác sau đào tạo;

- Văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, hợp đồng đào tạo hoặc văn bản có giá trị tương đương theo quy định;

- Báo cáo tiến độ đào tạo, kết quả đào tạo, danh sách người học tốt nghiệp, danh sách người học chưa hoàn thành chương trình đào tạo và lý do;

- Văn bản tiếp nhận, phân công, bố trí công tác sau đào tạo; hồ sơ theo dõi việc thực hiện cam kết công tác sau đào tạo;

- Hồ sơ quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

b) Sản phẩm chủ yếu của Tiểu dự án gồm: bác sĩ y tế cơ sở được đào tạo trình độ chuyên khoa; bác sĩ tại trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa khu vực được đào tạo chuyên khoa theo nhu cầu địa phương; bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, đặc khu được đào tạo chuyên khoa y học gia đình; báo cáo kết quả thực hiện, cơ sở dữ liệu theo dõi người học và sử dụng người học sau đào tạo.

Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí của Chương trình chỉ hỗ trợ các hoạt động đối với bác sĩ đang làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo được cử đi học bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa y học gia đình./.



