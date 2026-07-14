Thời sự Nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân về an toàn hàng hải và chống khai thác IUU Sáng 14/7, tại phường Phú Thủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực III tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Ngư dân được thông tin về kiến thức an toàn hàng hải

Tham dự có một số đơn vị, địa phương liên quan và 80 ngư dân là chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn phường Phú Thủy.

Tại hội nghị, ngư dân được Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thông tin chung về quy định chống khai thác IUU; khái niệm, nguyên nhân, tác động việc EU rút thẻ vàng IUU đối với ngành hải sản Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh các hành vi vi phạm quy định khai thác IUU như: đưa tàu ra vùng biển nước ngoài; không ghi nhật ký khai thác, không báo cáo sản lượng; tháo, tắt, làm gián đoạn thiết bị giám sát hành trình; móc nối, mua thông tin để trốn tránh kiểm tra; không đăng ký, không làm thủ tục xuất, nhập cảng…

Đông đảo ngư dân tham dự được tuyên truyền, phổ biển về an toàn hàng hải và IUU

Vì vậy, để giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, các chủ tàu, ngư dân cần ghi nhớ thực hiện khi hoạt động trên biển. Những quy định ngư dân cần tuân thủ là tự giác chấp hành các thủ tục hành chính khi ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển; không khai thác khi không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; tuân thủ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền...

Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải thông tin tuyên truyền đến ngư dân

Ngư dân cũng được tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp khi gặp sự cố tai nạn trên biển; hướng dẫn sơ, cấp cứu một số tai nạn trên biển và những khuyến cáo khi hoạt động trên biển… Qua đó, giúp ngư dân, các chủ phương tiện nắm và hiểu được hậu quả của việc vi phạm vùng biển nước ngoài, cũng như các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy, hải sản.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã chấp hành và thực hiện tốt các quy định khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển. Thời gian qua, trên địa bàn phường Phú Thủy đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nên việc tuyên truyền về bảo đảm hàng hải là cần thiết.

Ban Tổ chức trao tặng nhiều phần quà đến ngư dân phường Phú Thủy

Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, chủ tàu khi hoạt động trên biển và bảo đảm an toàn hàng hải. Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh của nghề cá Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thủy sản nước ta phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 80 phần quà cho ngư dân trên địa bàn phường Phú Thủy, mỗi phần quà bao gồm áo phao, phao tròn và 10 kg gạo.