Pháp luật Nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt Những năm gần đây, tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt liên tục xảy ra trên cả nước. Tỉnh Lâm Đồng có gần 175 km đường sắt đi qua và hầu như năm nào cũng xảy ra TNGT. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn đã xảy ra 5 vụ.

Ngành chức năng xã Suối Kiết phối hợp với ngành đường sắt xử lý lối đi tự phát trái phép

Trước thực trạng đáng báo động ấy, Công an tỉnh nỗ lực phối hợp với bộ phận quản lý nhà ga, cung đường của ngành đường sắt bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nhằm kéo giảm tai nạn, ngăn ngừa rủi ro. Trọng tâm tuần tra, rà soát những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông.

Cùng với đó, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không tự ý mở lối đi qua đường sắt; không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt là ở các khu dân cư, trường học và địa bàn có tuyến đường sắt đi qua.

Trung tá Lê Phước Hùng, Phó Trưởng Công an xã Suối Kiết cho biết: “Khi tuyên truyền giao thông đường sắt, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị quản lý các ga tàu, cung cầu đường sắt gồm ga Suối Kiết, Sông Dinh, Gia Huynh kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn. Khu vực nào người dân tự ý mở đường băng ngang xử lý và yêu cầu ký cam kết không vi phạm”.

Ý thức người dân mang tính quyết định trong hạn chế TNGT đường sắt

Trên thực tế, một bộ phận người dân còn xem thường tính mạng của mình. Chị Đỗ Thị Hiền, nhân viên gác chắn Sông Dinh (Km 1596+244) thuộc Cung cầu đường sắt Sông Dinh chia sẻ: “Ý thức người dân tham gia giao thông qua gác chắn đường sắt còn kém. Hiện nay, tại gác chắn đã có bảng cảnh báo, camera phạt nguội, nhiều khi tàu đến, chúng tôi phất cờ lệnh điều tiết giao thông, kéo thanh chắn… Nhưng một số người điều khiển xe máy vẫn cố tình lách qua để đi”.

Ngoài vượt gác chắn còn tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt, tự ý mở lối đi băng ngang qua đường tàu. Ý thức của một số người dân sống quanh các tuyến đường sắt còn hạn chế. Ông Nguyễn Minh Chiến - Cung trưởng Cung đường sắt Sông Dinh thuộc ga Sông Dinh cho rằng, để TNGT đường sắt không xảy ra, ý thức đề phòng, cảnh giác tai nạn của người dân mang tính quyết định.

Một lối đi tự phát ở khu vực ga Sông Dinh đang được ngành chức năng xử lý

Nếu người dân vẫn không ý thức tuân thủ pháp luật, phòng tránh TNGT, cố tình tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật như: tự ý mở lối đi dân sinh; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt để xây dựng công trình, tụ tập buôn bán, đổ rác thải bừa bãi; không chấp hành hiệu lệnh của người trực gác chắn, đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm khi có tàu chạy qua… thì ẩn họa TNGT vẫn tiếp diễn.