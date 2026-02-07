Nâng cấp Amazfit Cheetah 2 Ultra: Tối ưu đồng bộ Apple Health và tính năng tập luyện chuyên sâu Bản cập nhật firmware 6.1.206.1 mang đến khả năng quản lý bản đồ linh hoạt, chỉ số Grade-Adjusted Pace cho vận động viên và cải thiện đồng bộ dữ liệu HRV với Apple Health.

Amazfit vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho Cheetah 2 Ultra, mẫu đồng hồ thông minh cao cấp hướng đến đối tượng vận động viên chuyên nghiệp. Bản nâng cấp này không chỉ cải thiện hiệu suất hệ thống mà còn bổ sung các tính năng quan trọng liên quan đến điều hướng và phân tích dữ liệu tập luyện.

The Cheetah 2 Ultra is getting a new software update

Chi tiết bản cập nhật firmware 6.1.206.1

Bản cập nhật mới có mã phiên bản 6.1.206.1 với dung lượng khoảng 19,72 MB. Hiện tại, dữ liệu từ người dùng trên Reddit xác nhận bản nâng cấp đã khả dụng tại thị trường Đức. Mặc dù Amazfit chưa công bố lộ trình triển khai toàn cầu, nhưng thông thường các bản vá lỗi và tính năng mới sẽ sớm được cập nhật cho người dùng ở các khu vực khác trong thời gian tới.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thay đổi chính trong bản cập nhật lần này:

Hạng mục Tính năng mới và Cải tiến Quản lý bản đồ Cho phép tạm dừng/ưu tiên tải xuống các khu vực bản đồ cụ thể. Tập luyện Bổ sung chỉ số Grade-Adjusted Pace (GAP). Hệ sinh thái Đồng bộ dữ liệu biến thiên nhịp tim (HRV) với Apple Health. Điều hướng Lưu lộ trình ngoại tuyến, cải thiện độ chính xác cao độ.

Quản lý bản đồ và điều hướng linh hoạt hơn

Một trong những cải tiến đáng giá nhất là khả năng quản lý bản đồ ngoại tuyến. Người dùng giờ đây có thể chủ động tạm dừng các tiến trình tải xuống hoặc ưu tiên tải về các vùng bản đồ nhỏ trước khi di chuyển. Điều này đặc biệt hữu ích khi vận động viên cần chuẩn bị nhanh một lộ trình ngắn mà không muốn chờ đợi tải toàn bộ dữ liệu bản đồ lớn.

Bên cạnh đó, tính năng lập kế hoạch lộ trình ngoại tuyến cũng được tinh chỉnh. Người dùng có thể lưu lại các tuyến đường đã lên kế hoạch mà không bắt buộc phải bắt đầu điều hướng ngay lập tức, giúp tối ưu hóa việc chuẩn bị cho các buổi tập trong tương lai.

Tối ưu hóa cho vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp

Amazfit đã đưa chỉ số "Grade-Adjusted Pace" (GAP) vào bản cập nhật này. Đây là thuật toán quy đổi tốc độ chạy trên các địa hình dốc thành tốc độ tương đương trên mặt phẳng. Tính năng này giúp người chạy bộ, đặc biệt là những người chạy địa hình (trail running), có cái nhìn khách quan hơn về cường độ vận động và hiệu quả tập luyện khi so sánh giữa các cung đường có độ dốc khác nhau.

Độ chính xác của việc theo dõi cao độ cũng được nâng cấp, kết hợp với hiệu suất điều hướng tổng thể mượt mà hơn. Các văn bản hiển thị trong quá trình dẫn đường cũng được tối ưu hóa để người dùng dễ dàng quan sát nhanh khi đang vận động ở cường độ cao.

Tăng cường khả năng tương thích với Apple Health

Đối với người dùng sử dụng iPhone, bản cập nhật này mang lại khả năng đồng bộ hóa dữ liệu Biến thiên nhịp tim (HRV) trực tiếp với ứng dụng Apple Health. HRV là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hồi phục của cơ thể và trạng thái của hệ thần kinh tự chủ. Việc tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của Apple giúp người dùng có cái nhìn tổng quát và nhất quán về sức khỏe trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nhìn chung, firmware 6.1.206.1 là một bước đi quan trọng của Amazfit trong việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên Cheetah 2 Ultra, khẳng định vị thế của sản phẩm trong phân khúc thiết bị đeo thể thao chuyên dụng.