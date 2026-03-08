Nâng cấp camera trên Galaxy Z Fold8 Ultra: Đột phá với thuật toán HDR 200MP từ S26 Ultra Galaxy Z Fold8 Ultra thừa hưởng thuật toán HDR đa khung hình ở độ phân giải 200MP từ S26 Ultra, giúp tối ưu dải tương phản động và nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh gập.

Samsung vừa mang đến bước tiến quan trọng cho hệ thống nhiếp ảnh trên smartphone màn hình gập cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra. Bằng việc thừa hưởng thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến từ flagship Galaxy S26 Ultra, thiết bị cho phép chụp ảnh ở độ phân giải đầy đủ 200MP kết hợp công nghệ xử lý đa khung hình HDR, giải quyết triệt để điểm yếu về dải tương phản động vốn xuất hiện trên các thế hệ tiền nhiệm.

Thuật toán HDR đa khung hình nâng tầm ảnh chụp 200MP

Dù vẫn giữ nguyên độ phân giải cảm biến chính 200MP như thế hệ Z Fold7, Galaxy Z Fold8 Ultra lại ghi nhận cải tiến vượt bậc về mặt phần mềm. Máy hỗ trợ các chế độ chụp linh hoạt từ 12MP, 50MP cho đến 200MP, trong đó tất cả các mức độ phân giải đều được hưởng lợi trực tiếp từ thuật toán HDR thế hệ mới.

Ở chế độ 200MP đầy đủ, thay vì chỉ thu lại chi tiết thuần túy từ cảm biến mà phải đánh đổi dải tương phản, hệ thống của Galaxy Z Fold8 Ultra giờ đây có thể kết hợp nhiều khung hình cùng lúc. Cải tiến này giúp cân bằng dải sáng-tối hiệu quả: các vùng chói được kiểm soát tốt không bị cháy sáng, trong khi khu vực bóng râm vẫn giữ trọn chi tiết và màu sắc đạt độ tự nhiên cao.

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị hệ thống 3 camera cao cấp ở mặt sau

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Yếu tố cốt lõi giúp thiết bị thực hiện mượt mà các phép tính phức tạp của thuật toán HDR ở độ phân giải 200MP đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Sản xuất trên tiến trình 3nm, con chip này mang lại sức mạnh vượt trội cả về hiệu năng tổng thể lẫn bộ xử lý hình ảnh (ISP) tích hợp AI.

Người dùng có thể chụp ảnh với độ phân giải 200MP đầy đủ trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Nhờ khả năng tính toán vượt trội, các khung hình chụp ở độ phân giải siêu cao được tổng hợp và xử lý nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của người dùng. Sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới và thuật toán nhiếp ảnh đưa trải nghiệm camera của dòng điện thoại gập tiến sát tiêu chuẩn của các dòng flagship dạng thanh cao cấp nhất.

Camera góc siêu rộng 50MP và hệ thống tính năng toàn diện

Không dừng lại ở cảm biến chính, camera góc siêu rộng trên Galaxy Z Fold8 Ultra cũng nhận được sự nâng cấp lớn khi sử dụng cảm biến 50MP kích thước 1/2.55 inch, hỗ trợ lấy nét tự động (Autofocus). Nâng cấp này không chỉ cải thiện độ sắc nét cho các bức ảnh chụp toàn cảnh mà còn cho phép thiết bị thực hiện các bức ảnh chụp cận cảnh (macro) chất lượng cao và hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Galaxy Z Fold8 Ultra hứa hẹn cho trải nghiệm nhiếp ảnh tiệm cận các flagship dạng thanh

Thông số kỹ thuật nổi bật của Galaxy Z Fold8 Ultra

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính trên Galaxy Z Fold8 Ultra: