Nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Đẩy nhanh tiến độ nhà ga hàng hóa và ga T2 Hải Phòng tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng hàng không với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, nâng công suất phục vụ lên 13 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang triển khai song song hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm Nhà ga hàng hóa và Nhà ga hành khách T2. Việc đầu tư đồng bộ này nhằm nâng cao năng lực vận tải và logistics, khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện hữu. Ảnh: Tạp chí Hàng không

Nhà ga hàng hóa đạt công suất 100.000 tấn mỗi năm

Dự án Nhà ga hàng hóa do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với quy mô gần 86.800 m². Hiện tại, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các hạng mục chính như nhà ga trung tâm, sân đỗ phương tiện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn tất.

Dự án xây dựng nhà ga hàng hóa thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: Tạp chí Hàng không

Với tổng mức đầu tư khoảng 725 tỷ đồng, nhà ga có kết cấu thép một tầng, công suất thiết kế ban đầu đạt 100.000 tấn hàng hóa/năm. Hệ thống hạ tầng được tính toán để có thể mở rộng lên 250.000 tấn/năm khi nhu cầu thị trường gia tăng. Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện tuyến đường kết nối và chạy thử hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy để sớm đưa vào khai thác.

Đẩy nhanh tiến độ Nhà ga hành khách T2

Bên cạnh hạ tầng logistics, dự án Nhà ga hành khách T2 cũng đang được triển khai đồng loạt các mũi thi công để đáp ứng mục tiêu hoàn thành vào tháng 5/2027. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 2.690 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 23.200 m².

Phối cảnh nhà ga hành khách T2. Ảnh minh họa

Nhà ga T2 được thiết kế với công suất 5 triệu hành khách mỗi năm, bao gồm 2 tầng nổi và 4 cầu ống lồng kết nối sân đỗ. Hệ thống trang thiết bị hiện đại với 28 quầy làm thủ tục và 14 ki-ốt check-in tự động sẽ giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ. Khi đi vào hoạt động, tổng công suất của sân bay Cát Bi dự kiến đạt khoảng 13 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Tác động đến hạ tầng logistics và kinh tế khu vực

Việc nâng cấp sân bay Cát Bi tạo ra lợi thế lớn nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển nước sâu, đường cao tốc và đường sắt. Sự liên thông này hình thành chuỗi logistics đa phương thức, đặc biệt hiệu quả cho các mặt hàng giá trị cao như linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ và dược phẩm.

Hải Phòng hiện là thành phố có diện tích khoảng 3.195 km² (sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương). Việc tập trung đầu tư vào hạ tầng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI mà còn gia tăng sức hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho toàn vùng.