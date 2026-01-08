Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua Tây Ninh và đề xuất dự án mở rộng hơn 10.600 tỷ đồng Bộ Xây dựng thông tin kế hoạch sửa chữa Quốc lộ 1A qua xã Mỹ Yên trị giá 62,7 tỷ đồng và xem xét đề xuất mở rộng toàn tuyến hơn 10.600 tỷ đồng.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) giáp ranh xã Bình Chánh (TP.HCM) sắp được đầu tư 62,7 tỷ đồng để sửa chữa mặt đường và khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa. Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình đề xuất đầu tư hơn 10.600 tỷ đồng nhằm nâng cấp, mở rộng hàng loạt đoạn tuyến tránh và nút giao trọng điểm trên Quốc lộ 1A giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch xử lý điểm ngập và nâng cấp Quốc lộ 1A qua xã Mỹ Yên

Đoạn Quốc lộ 1A đi qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh có chiều dài gần 6km, hiện đang khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng mặt đường 19m. Quy mô tuyến đường bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, được ngăn cách bởi dải phân cách bê tông ở giữa.

Hiện trạng hai bên tuyến đã có hệ thống thoát nước kín bằng bê tông cốt thép. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước vẫn thường xuyên xảy ra vào mùa mưa do các kênh rạch thoát nước ngang thuộc phạm vi quản lý của địa phương bị bồi lắng bùn cát và cây cỏ mọc cản trở dòng chảy.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBND xã Mỹ Yên phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức rà soát, khơi thông các kênh rạch thoát nước ngang. Việc thanh thải dòng chảy được xác định là giải pháp cấp thiết nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước cho Quốc lộ 1A.

Song song với giải pháp khơi thông dòng chảy, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa đoạn tuyến qua xã Mỹ Yên vào kế hoạch sửa chữa năm 2026 với tổng kinh phí 62,7 tỷ đồng. Dự án sẽ tập trung khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường, sửa chữa hệ thống thoát nước và hoàn thiện hạ tầng an toàn giao thông từ Km1924+815 đến Km1931. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên cửa ngõ kết nối Tây Ninh và TP.HCM.

Đề xuất quy mô 10.650 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1A qua 8 tỉnh, thành

Bên cạnh công tác sửa chữa cấp bách tại tỉnh Tây Ninh, Cục Đường bộ Việt Nam đã gửi Tờ trình lên Bộ Xây dựng kiến nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1A đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Theo nội dung Tờ trình, dự án đề xuất nâng cấp 12 tuyến tránh đạt tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô 4 làn xe với nền đường rộng 20,5m và mặt đường rộng 14m. Danh mục các tuyến tránh được đề xuất bao gồm:

TP Đà Nẵng: Tuyến tránh Vĩnh Điện, cầu Bà Rén.

Tuyến tránh Vĩnh Điện, cầu Bà Rén. Tỉnh Quảng Ngãi: Tuyến tránh Quảng Ngãi (cầu Trà Khúc 2).

Tuyến tránh Quảng Ngãi (cầu Trà Khúc 2). Tỉnh Gia Lai: Các tuyến tránh Bồng Sơn, Phù Mỹ, Ngô Mây, An Nhơn.

Các tuyến tránh Bồng Sơn, Phù Mỹ, Ngô Mây, An Nhơn. Tỉnh Đăk Lăk: Các tuyến tránh Sông Cầu, Tuy Hòa, Bàn Thạch.

Các tuyến tránh Sông Cầu, Tuy Hòa, Bàn Thạch. Tỉnh Khánh Hòa: Tuyến tránh Diên Khánh.

Tuyến tránh Diên Khánh. Tỉnh Vĩnh Long: Tuyến tránh Vĩnh Long.

Đáng chú ý, dự án còn đầu tư nâng cấp 3 nút giao thông quan trọng gồm nút giao Long Kim, Bình Nhựt (tỉnh Tây Ninh) và nút giao Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp). Trong đó, hai nút giao tại tỉnh Tây Ninh được thiết kế dạng khác mức liên thông ưu tiên lưu thông trên trục Quốc lộ 1A. Riêng nút giao Khu công nghiệp Tân Hương được xây dựng dạng nút giao bằng, tích hợp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ cấu nguồn vốn và lộ trình triển khai

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án nâng cấp mở rộng liên tỉnh này ước tính khoảng 10.650 tỷ đồng. Cơ cấu chi phí dự kiến bao gồm:

Chi phí xây dựng: khoảng 6.020 tỷ đồng.

Chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật: khoảng 2.950 tỷ đồng.

Chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng: phần còn lại.

Dự án dự kiến huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình trình duyệt, công trình sẽ bắt đầu khởi công vào quý 3/2027 và phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2030, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên trục xương sống Quốc lộ 1A.

*Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông có thể thay đổi theo các quyết định phê duyệt chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.