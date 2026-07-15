Nâng cấp sân bay Phù Cát: Dự án 3.245 tỷ đồng dự kiến về đích vào tháng 9 Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát đang bước vào giai đoạn nước rút với tổng vốn đầu tư 3.245 tỷ đồng, đặt mục tiêu khai thác thương mại từ sau ngày 15/9/2026.

Dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát, trọng tâm là đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Định và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dự án đầu tư nâng cấp sân bay Phù Cát sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định

Quy mô và nguồn vốn đầu tư

Dự án đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục phụ trợ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Tổng mức đầu tư của dự án đạt 3.245 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm 1.603 tỷ đồng và kinh phí giải phóng mặt bằng là 1.068 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay toàn bộ 325 hộ dân trong diện ảnh hưởng đã hoàn thành bồi thường. Các khu tái định cư cũng đã hoàn tất xây dựng hạ tầng, cho phép người dân nhận đất để ổn định cuộc sống và xây dựng nhà ở mới.

Tiến độ thi công thực tế trên công trường

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực với khoảng 820 nhân sự và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, triển khai đồng loạt 32 mũi thi công. Theo báo cáo kỹ thuật, dự án đã hoàn thành phần móng cấp phối đá dăm. Các đơn vị đang tập trung đổ bê tông xi măng, lắp đặt hàng rào và hệ thống cống hộp.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị thực hiện lũy kế của dự án đạt khoảng 1.130 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, kế hoạch giải ngân vốn đã đạt trên 592 tỷ đồng, đảm bảo dòng tiền cho các hạng mục thi công trọng yếu.

Các mốc thời gian quan trọng về đích

Để đảm bảo mục tiêu đưa công trình vào vận hành đúng kế hoạch, các mốc tiến độ cụ thể đã được thiết lập:

Trước ngày 25/7: Hoàn thành đổ bê tông xi măng đường cất hạ cánh và đường lăn.

Hoàn thành đổ bê tông xi măng đường cất hạ cánh và đường lăn. Trước ngày 30/7: Hoàn tất đắp đất nền ngoài phạm vi đường cất hạ cánh.

Hoàn tất đắp đất nền ngoài phạm vi đường cất hạ cánh. Cuối tháng 7: Hoàn thành lắp đặt toàn bộ thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Hoàn thành lắp đặt toàn bộ thiết bị đảm bảo hoạt động bay. Từ ngày 10/8: Thực hiện bay hiệu chuẩn và đánh giá các phương thức bay.

Thực hiện bay hiệu chuẩn và đánh giá các phương thức bay. Sau ngày 15/9: Dự kiến chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác thương mại.

Yêu cầu phối hợp vận hành đồng bộ

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức điều hành thi công khoa học để không xảy ra sai sót kỹ thuật. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Việc phối hợp này nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác và công bố tin tức hàng không theo quy định của ngành, đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình đúng thời hạn.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ cơ quan chức năng.