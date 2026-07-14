Kinh tế Nâng chuẩn chất lượng, mở rộng đầu ra cho nông sản Lâm Đồng Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ đến đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế hợp tác.



Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng chú trọng kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra trong sản xuất, gắn sản xuất với truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khi xuất khẩu

Quản lý chất lượng - nền tảng mở rộng thị trường tiêu thụ

Quản lý chất lượng nông sản không còn là yêu cầu trong sản xuất mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để hàng hóa chinh phục các thị trường xuất khẩu. Xác định rõ điều đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra, gắn sản xuất với truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành đã tổ chức một lớp đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, ba lớp tập huấn cấp chứng nhận lấy mẫu thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản; đăng tải 66 tin, bài tuyên truyền và phát hành 650 cuốn sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Ngành cũng tiếp nhận 80 hồ sơ đăng ký hỗ trợ VietGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến khác, lựa chọn hỗ trợ 50 tổ chức, cá nhân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyển giao kỹ thuật canh tác sầu riêng xuất khẩu tại các xã Đam Rông

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Trong nửa đầu năm, ngành đã thẩm định 249 cơ sở, cấp 196 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 3.614/3.750 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, ISO.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội nghị “Quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2026 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và người dân trong tỉnh

Đặc biệt, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó tạo điều kiện để nông sản Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường lớn.

“ Toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.459 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 51.000 ha và 540 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhiều loại nông sản chủ lực như sầu riêng, thanh long, xoài, bưởi, chanh dây, mít, dừa...

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, ngành Nông nghiệp xác định phải quản lý chặt chẽ ngay từ khâu sản xuất.

“Chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời mở rộng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất bền vững", ông Chiến cho hay.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 346 mã số vùng trồng và 70 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sầu riêng chính ngạch

Song hành với quản lý chất lượng, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Tiêu biểu là các hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, trong đó có trên 150 doanh nghiệp, hợp tác xã; các chương trình xúc tiến thương mại tại Thượng Hải (Trung Quốc), Đồng Tháp cùng nhiều hoạt động kết nối hệ thống bán lẻ trong nước đã mở ra thêm nhiều cơ hội tiêu thụ cho nông sản địa phương.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật các quy định SPS, hàng rào kỹ thuật và yêu cầu nhập khẩu của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều thị trường khác giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thương mại điện tử đang trở thành kênh quảng bá và tiêu thụ hiệu quả. Đến nay, sàn thông tin thương mại điện tử nông sản của tỉnh hỗ trợ 933 đơn vị với 2.106 sản phẩm được giới thiệu.

“ Nhờ các giải pháp đồng bộ, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản 6 tháng đầu năm của Lâm Đồng đạt khoảng 805,7 triệu USD, trong đó cà phê đạt hơn 416 triệu USD, tiếp tục giữ vai trò mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế hợp tác

Cùng với quản lý chất lượng và mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học - công nghệ tiếp tục được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Lâm Đồng.

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai 7 mô hình chuyển tiếp từ năm 2025 và xây dựng mới 13 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Các mô hình tập trung vào sản xuất theo hướng tiết kiệm chi phí, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Mô hình nuôi lươn không bùn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Cát Tiên 3

Hoạt động khuyến nông tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất. Toàn tỉnh đã tổ chức 19 lớp tập huấn về thâm canh mắc ca theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất cà phê và sầu riêng bền vững, quản lý sức khỏe cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây sầu riêng... giúp nông dân nhanh chóng tiếp cận các quy trình kỹ thuật tiên tiến.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm có thêm 1.010 ha được cấp mới các chứng nhận chất lượng, nâng tổng diện tích sản xuất đạt các tiêu chuẩn an toàn và bền vững lên 154.375 ha, gồm 23.800 ha đạt VietGAP, GlobalGAP; 4.075 ha sản xuất hữu cơ và 126.500 ha cà phê đạt các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ/Rainforest.

Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cùng với ứng dụng khoa học - công nghệ, kinh tế hợp tác tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường. Hiện toàn tỉnh có 8 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 45 hợp tác xã thành viên và 834 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế trang trại cũng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn với 1.448 trang trại, trong đó 1.410 trang trại đang hoạt động, từng bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả quản trị và liên kết tiêu thụ. Đây là nền tảng quan trọng giúp ổn định đầu ra, nâng cao giá trị gia tăng và giảm rủi ro cho người sản xuất.

“ Lâm Đồng hiện có 428 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ với 47.590 hộ dân tham gia. Diện tích liên kết trong trồng trọt đạt khoảng 85.000 ha, sản lượng trên 920.000 tấn/năm; lĩnh vực chăn nuôi đạt quy mô khoảng 2,23 triệu con, sản lượng khoảng 210.000 tấn.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn với 918 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 88 sản phẩm 4 sao, 830 sản phẩm 3 sao của 518 chủ thể.

Người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại Đưng K'Nớ, xã Đam Rông 4 sản xuất cà phê đạt chuẩn OCOP 3 sao

Đánh giá về định hướng phát triển ngành trong thời gian tới, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nhận định ngành sẽ tiếp tục tập trung xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các chuỗi liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Sơ chế sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Với việc đồng bộ các giải pháp từ quản lý chất lượng, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ đến phát triển kinh tế hợp tác, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững.