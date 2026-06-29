Kinh tế Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Lâm Đồng từ những lợi thế riêng có Sở hữu nhiều lợi thế về nông nghiệp, du lịch, năng lượng và không gian phát triển mới, Lâm Đồng đang tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong các chuỗi giá trị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Phát triển kinh tế tư nhân (BPI) tỉnh Lâm Đồng năm 2026"

Không để lợi thế dừng lại ở tiềm năng

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa vào năng suất, công nghệ, tiêu chuẩn và khả năng liên kết, yêu cầu đặt ra với Lâm Đồng không chỉ là thu hút đầu tư mà còn phải nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Thực tế cho thấy, một địa phương giàu tiềm năng chưa thể tạo được lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp chưa đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Ngược lại, khi doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng, đối tác dịch vụ, công nghệ hay logistics cho các dự án lớn, giá trị lan tỏa đối với nền kinh tế sẽ được nâng lên rõ rệt.

Kết quả PCI năm 2025 của Lâm Đồng thuộc nhóm khá, cao hơn trung vị quốc gia 2,42 điểm và cao hơn trung vị vùng 1,44 điểm; nhiều chỉ số nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước như cạnh tranh bình đẳng, chính quyền kiến tạo.

Tại Hội nghị “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Phát triển kinh tế tư nhân (BPI) tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, nhiều chuyên gia cho rằng tỉnh cần chuyển từ khai thác lợi thế sang tổ chức năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Theo Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia chính sách công, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cần được hỗ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

“ Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tốt và vùng nguyên liệu ổn định nhưng vẫn hạn chế về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu, dữ liệu thị trường và khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia chính sách công, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia chính sách công, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trong khi đó, Lâm Đồng sở hữu nhiều ngành hàng giàu tiềm năng như cà phê, rau hoa, chè, trái cây, dược liệu, sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất nguyên liệu hoặc sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao.

Lâm Đồng có môi trường đầu tư kinh doanh quy mô lớn, năng lực hấp thụ đầu tư tốt. Năm 2025 có hơn 4.500 doanh nghiệp thành lập mới; đến giữa năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 35.600 doanh nghiệp và hơn 190.000 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Kiến tạo hệ sinh thái cạnh tranh

Các chuyên gia cho rằng, việc hỗ trợ doanh nghiệp cần hướng đến hiệu quả thực chất hơn, không chỉ dừng ở tập huấn hay hội thảo mà phải tạo ra cơ hội thị trường, hợp đồng và doanh thu.

Một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng bản đồ chuỗi giá trị các ngành kinh tế chủ lực để xác định vị trí của doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ phù hợp.

Hiện nay, Lâm Đồng có khoảng 508 cơ sở sơ chế, đóng gói nông sản với tổng sản lượng khoảng 1,53 triệu tấn/năm. Ảnh tư liệu

Với ngành cà phê, giá trị không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở các khâu giống, canh tác, chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đối với rau hoa, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bảo quản lạnh, logistics và truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực du lịch, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú với cơ sở sản xuất, làng nghề và sản phẩm OCOP sẽ góp phần hình thành những trải nghiệm đặc trưng gắn với văn hóa và nông sản địa phương.

Cùng với đó, Lâm Đồng cần xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và nhà cung ứng để kết nối hiệu quả hơn với các nhà đầu tư, hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, dễ thực hiện; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng tạo nhiều việc làm nhưng còn hạn chế về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực.

Năm 2025, Lâm Đồng thu hút 48 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký trên 19.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh cấp mới và điều chỉnh 39 dự án với tổng vốn hơn 135.000 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có trên 2.900 dự án đầu tư, trong đó có 235 dự án FDI với vốn đăng ký trên 9,7 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết.

Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về năng lượng tái tạo

Mục tiêu của Lâm Đồng không chỉ là giúp doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị mà còn từng bước vươn lên những khâu có giá trị gia tăng cao hơn, từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu, từ sản phẩm sang thương hiệu, từ thị trường truyền thống sang các kênh phân phối hiện đại.

Khi doanh nghiệp địa phương làm chủ được công nghệ, thương hiệu và thị trường, Lâm Đồng sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.