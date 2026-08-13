Nông nghiệp - Nông thôn Nâng tầm giá trị cây ăn quả chủ lực Để nâng tầm giá trị sản phẩm cây ăn quả chủ lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tập trung đồng đều chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sản lượng và có chuỗi liên kết bao tiêu đầu ra ổn định để cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Khu vườn sản xuất bơ 034 ở xã Bảo Lâm 2 thu hoạch cả chính vụ và nghịch vụ, tăng doanh thu lên gấp 3 lần mỗi năm

Gia tăng giá trị sản xuất

Ở vùng nông nghiệp trọng điểm của khu vực trung tâm Lâm Đồng, cây bơ tập trung thâm canh, ổn định diện tích, bảo đảm thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất. Như nông trại bơ 034 Dậu Loan, xã Bảo Lâm 1 tiếp tục các giải pháp cải tạo kết hợp với kỹ thuật cho kết hoa, đậu quả trái vụ để tăng doanh thu hàng năm.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, nông trại nghiên cứu và thực hành thành công giải pháp kỹ thuật cho cây bơ thu hoạch trái vụ trên tổng diện tích 6 ha. Chủ nông trại Nguyễn Văn Dậu chia sẻ: “Sau nhiều năm tác động các biện pháp cho bơ thu hoạch nâng lên 2 vụ mùa mỗi năm, nông trại tăng doanh thu lên gấp 3 lần”.

Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, cây bơ xác định là một trong những cây ăn quả chủ lực với 8.900 ha. Tính chung tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh hiện có khoảng 111.000 ha. Trong đó, bên cạnh cây bơ, diện tích sầu riêng khoảng 44.450 ha, thanh long 26.126 ha, chanh leo khoảng 2.000 ha và hồng ăn trái khoảng 1.633 ha.

Giống thanh long ruột trắng chất lượng cao đang đưa vào kế hoạch phục tráng

Với số lượng lớn mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, các cây ăn quả chủ lực từng bước chuyển dịch tích cực theo hướng chất lượng cao, an toàn, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Ngoài ra còn có nhiều loại cây ăn quả tiềm năng như chanh dây, hồng ăn trái, xoài, chuối, măng cụt, mít... góp phần hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng 115.000 ha, sản lượng hơn 2 triệu tấn. Giải pháp tổng thể chuyên canh hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, quản lý theo các tiêu chuẩn GAP, mã số vùng trồng và an toàn thực phẩm.

Chanh dây - cây ăn trái nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển

Đồng thời xây dựng thương hiệu, hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến sâu và tiêu thụ. Qua đó tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất hợp tác, liên kết đạt 60 - 70%; diện tích trồng mới, tái canh sử dụng giống chất lượng cao 80 - 90%; đạt tiêu chuẩn chứng nhận 40 - 50%; tưới tiên tiến, tiết kiệm 30 - 40%.

Nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn

Theo đó, cây sầu riêng tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP 12.900 ha, hữu cơ 400 ha, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong quá trình sản xuất và chế biến để nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu “Sầu riêng Lâm Đồng”.

Với cây thanh long, ổn định diện tích khoảng 25.000 ha, trong đó đa dạng hóa nguồn giống có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục tráng giống thanh long ruột trắng. Riêng cây bơ không phát triển diện tích tại những vùng không phù hợp về điều kiện sinh thái, thay vào đó tập trung cải tạo các vườn năng suất thấp, chuyển đổi giống mới chất lượng cao.

Đặc biệt, tỉnh định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư dây chuyền máy móc sơ chế, chế biến; xây dựng các trung tâm sau thu hoạch gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics, nâng tỷ lệ trái cây chế biến lên 40% tổng sản lượng.

Chỉ mở rộng diện tích cây bơ tại những vùng sinh thái phù hợp

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Đình Cường nhấn mạnh: “Để phát triển bền vững cây ăn quả, cần tăng cường các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã giữ vai trò định hướng thị trường, hỗ trợ kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và bao tiêu sản phẩm; nông hộ chủ động tuân thủ quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm...”.