Kinh tế Nạo vét cửa biển La Gi: Kiên quyết chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu không hoàn thành trong tháng 8 Trước tình trạng dự án nạo vét luồng lạch kéo dài gây mất an toàn cho ngư dân, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công. Đồng thời, sẵn sàng phương án chấm dứt dự án nếu tiếp tục chậm trễ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi làm việc

Đoàn công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ trì và các đơn vị, địa phương liên quan đã trực tiếp kiểm tra tiến độ nạo vét thông luồng cửa biển La Gi vào chiều 26/7. Đồng thời, nghe báo cáo công tác khắc phục hậu quả vụ chìm tàu cá gần đây.

Dự án nạo vét khẩn cấp cửa biển La Gi do Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với thiết kế khối lượng khoảng 38.000 m3. Mặc dù thời hạn hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026, nhưng đến nay tiến độ vẫn ì ạch, mới chỉ đạt khoảng 26.000 m3.

Đại tá Bùi Xuân Trường, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bất cập như phương tiện, thiết bị thi công thường xuyên ngưng trệ; hệ thống đường ống bơm cát bị rò rỉ, hư hỏng nhưng không được khắc phục kịp thời. Khu vực cửa biển tiếp tục bị bồi lấp khiến luồng tàu chưa được khơi thông, gây nguy cơ cao mất an toàn cho tàu thuyền ra vào, đặc biệt trong mùa mưa bão. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống ngư dân và làm phát sinh dư luận tiêu cực tại địa phương.

Phương tiện nạo vét tại cảng cá La Gi

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các ý kiến của đại biểu dự họp, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý các cảng cá tỉnh phải kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự chậm trễ và gửi báo cáo chi tiết nguyên nhân, tồn tại.

Lãnh đạo UBND phường La Gi nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đặc biệt, Sở đưa ra mốc thời gian chậm nhất đến ngày 10/8/2026, nếu nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực và tiến độ cam kết, buộc phải kết thúc và chấm dứt dự án để tìm phương án thay thế.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo chủ đầu tư phải khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công…xây dựng lại phương án nạo vét sát với tình hình thực tế thời tiết; tập trung tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, đơn vị tư vấn phải thực hiện đo đạc, nghiệm thu chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Mặt khác, khẩn trương báo cáo phương án đề xuất điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn cũng như hướng tuyến luồng khu tránh bão cửa cảng La Gi.

Tàu cá của ngư dân ra vào tại cửa biển La Gi

Về cứu nạn và an toàn hàng hải, Chi cục Thủy sản và Biển đảo chỉ đạo lực lượng kiểm ngư túc trực, hướng dẫn ngư dân trang bị đầy đủ phao cứu sinh khi ra vào cửa biển. Lực lượng bộ đội Biên phòng tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ điều tiết giao thông thủy. UBND phường Phước Hội tiếp tục hỗ trợ bố trí bãi trung chuyển để tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công.

Tàu của ngư dân bị mắc cạn, chìm tại cửa biển La Gi vào chiều 25/7

Liên quan đến vụ việc tàu cá của ngư dân bị chìm tại khu vực cửa biển La Gi chiều 25/7, gây thiệt hại 150 triệu đồng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao tinh thần ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan nhanh chóng thống kê thiệt hại để tham mưu cấp có thẩm quyền chính sách hỗ trợ kịp thời cho ngư dân ổn định cuộc sống.