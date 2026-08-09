Napoli đàm phán chiêu mộ Gabriel Jesus nhưng vướng rào cản lương và hợp đồng tại Arsenal Napoli đưa Gabriel Jesus vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhưng thương vụ gặp bế tắc do điều khoản hợp đồng của Arsenal cùng mức lương 9 triệu euro mỗi năm.

Giám đốc thể thao Giovanni Manna của Napoli đã đưa chân sút Gabriel Jesus của Arsenal vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công. Tuy nhiên, đại diện Serie A đang đối mặt với những trở ngại lớn về điều khoản hợp đồng cùng mức thù lao đắt đỏ của tuyển thủ người Brazil.

Jesus đang được liên kết với Napoli. Ảnh: Getty.

Phương án hỏi mượn bất thành vì thời hạn hợp đồng

Theo báo chí Ý, Napoli muốn đề xuất một thỏa thuận cho mượn đối với Gabriel Jesus. Dù vậy, phương án này không thể thực hiện do tiền đạo người Brazil chỉ còn lại đúng một năm hợp đồng tại sân Emirates. Theo nguyên tắc hoạt động của Arsenal, câu lạc bộ sẽ không chấp nhận để cầu thủ ra đi dưới dạng cho mượn khi giao kèo sắp đáo hạn.

Ở tuổi 29, Gabriel Jesus sở hữu kinh nghiệm phong phú tại cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Điểm mạnh lớn nhất của ngôi sao sinh năm 1997 là sự linh hoạt chiến thuật khi có thể đảm nhiệm tốt vai trò trung phong cắm lẫn dạt cánh. Ban lãnh đạo Napoli tin rằng sự đa năng và kinh nghiệm của tiền đạo này sẽ mang đến làn gió mới cho hệ thống tấn công của đội bóng.

Mức lương 9 triệu euro là bài toán khó cho Napoli

Bên cạnh rào cản hợp đồng, khúc mắc tài chính khổng lồ đang là chướng ngại lớn nhất ngáng đường thương vụ. Gabriel Jesus hiện nhận mức thù lao lên tới 9 triệu euro mỗi năm (sau thuế) tại London — con số vượt quá khả năng chi trả hiện tại của đội bóng nước Ý.

Để giao dịch tiến triển, Napoli buộc phải thuyết phục tiền đạo người Brazil chấp nhận giảm đáng kể thu nhập, hoặc đàm phán một cấu trúc thanh toán linh hoạt hơn với phía đối tác Anh. Nếu không tìm được tiếng nói chung về mặt tài chính, đội chủ sân Diego Armando Maradona sẽ khó lòng thực hiện thương vụ mua đứt này.

Áp lực thời gian trên thị trường chuyển nhượng

Về phần Gabriel Jesus, chân sút 29 tuổi tỏ ra bị thu hút bởi dự án thể thao tại Ý và sẵn sàng cân nhắc viễn cảnh chuyển tới Serie A thi đấu. Tuy nhiên, nếu không thể chia tay Arsenal ngay trong hè này, Jesus sẽ có quyền tự do đàm phán hợp đồng với các câu lạc bộ nước ngoài từ tháng 1 năm sau.

Yếu tố thời gian đang tạo ra áp lực lên tất cả các bên liên quan. Khả năng thành công của thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ nhượng bộ về tài chính từ phía Gabriel Jesus cũng như mức giá chuyển nhượng mà Arsenal yêu cầu. Trong trường hợp bế tắc kéo dài, Napoli buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu dự phòng khác để kịp ổn định lực lượng cho mùa giải mới.