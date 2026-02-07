Napoli định giá Romelu Lukaku 10 triệu euro để né chia tiền cho Chelsea Napoli sẵn sàng bán lỗ Romelu Lukaku với giá 10 triệu euro nhằm giải phóng quỹ lương khổng lồ và lách điều khoản chia hoa hồng 30% cho Chelsea.

Cuộc tình giữa Napoli và Romelu Lukaku đang đi đến hồi kết trong sự vội vã. Đội bóng miền Nam nước Ý được cho là đang nỗ lực đẩy tiền đạo người Bỉ rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 với một mức giá gây sốc: chỉ từ 10 triệu euro. Đây không chỉ là một quyết định thanh lý đơn thuần, mà còn là một nước cờ tài chính đầy toan tính của giới thượng tầng Napoli.

Napoli đang sẵn sàng chia tay Lukaku. Ảnh: Getty.

Gánh nặng tài chính và sự rạn nứt không thể cứu vãn

Nguyên nhân tiên quyết thúc đẩy Napoli chấp nhận mức phí "rẻ như cho" này chính là mức thù lao khổng lồ của Lukaku. Trong năm cuối cùng của hợp đồng, chân sút 33 tuổi đang nhận mức lương lên tới 12,5 triệu euro. Trong bối cảnh đội bóng cần tái cấu trúc đội hình và thắt chặt chi tiêu, con số này trở thành một rào cản tài chính quá lớn, đè nặng lên ngân sách của câu lạc bộ.

Bên cạnh áp lực tiền lương, mối quan hệ giữa Lukaku và Napoli đã chạm đáy từ mùa giải trước. Sự chuyên nghiệp của tiền đạo này bị đặt dấu hỏi lớn khi anh tự ý rời đội bóng để trở về Bỉ điều trị chấn thương với bác sĩ riêng, thay vì tuân thủ phác đồ của đội ngũ y tế tại Naples. Hành động này được xem là giọt nước tràn ly, khiến niềm tin của ban lãnh đạo dành cho anh hoàn toàn tan biến.

Đặc biệt, sự ra đi của HLV Antonio Conte đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Lukaku tại sân Diego Armando Maradona. Conte vốn là người duy nhất nắm giữ "chìa khóa" để kích hoạt phong độ của tiền đạo sinh năm 1993. Khi không còn người thầy thân thiết bảo trợ trên băng ghế chỉ đạo, động lực cống hiến của Lukaku gần như bằng không, biến anh trở thành người thừa trong kế hoạch mới.

Nước cờ "lách luật" để ngăn Chelsea hưởng lợi

Theo phân tích từ Gazzetta dello Sport và TuttoNapoli, mức định giá 10 triệu euro mà Napoli đưa ra không hề ngẫu hứng. Đây là một tính toán khôn ngoan nhằm tối ưu hóa dòng tiền thu về. Trong thỏa thuận chuyển nhượng Lukaku từ Chelsea trước đây, đội bóng thành London có cài cắm điều khoản hưởng 30% giá trị chuyển nhượng trong tương lai.

Tuy nhiên, điều khoản chia hoa hồng này chỉ có hiệu lực nếu mức giá bán đạt từ ngưỡng 15 triệu euro trở lên. Bằng cách hạ giá Lukaku xuống mức 10 triệu euro, Napoli có thể giữ lại toàn bộ số tiền thu được mà không phải chia sẻ bất kỳ đồng xu nào cho phía Chelsea.

Dù phải chịu một khoản lỗ kế toán so với số vốn đầu tư ban đầu, nhưng việc đẩy đi một cầu thủ có mức lương 12,5 triệu euro và thu về trọn vẹn 10 triệu euro phí chuyển nhượng vẫn được xem là phương án tối ưu nhất cho Napoli vào lúc này. Đối với Lukaku, một bến đỗ mới có lẽ là lối thoát duy nhất để anh cứu vãn những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp đỉnh cao.