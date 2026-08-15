Napoli lên kế hoạch tái thiết hàng công bằng bộ đôi Gabriel Martinelli và Jesus từ Arsenal Đại diện Serie A - Napoli đã bắt đầu những bước đi đầu tiên nhằm sở hữu bộ đôi tiền đạo Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus từ Arsenal trong mùa hè này.

Napoli đang ráo riết tìm kiếm các phương án gia cố hàng công và đã đưa bộ đôi ngôi sao người Brazil của Arsenal là Gabriel Martinelli cùng Gabriel Jesus vào tầm ngắm. Đại diện Serie A vừa có những động thái tiếp cận đầu tiên để thăm dò khả năng thực hiện thương vụ chuyển nhượng này.

Martinelli từ chối đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ, mở cơ hội cho Napoli

Theo thông tin từ Sportitalia, câu lạc bộ Napoli đã chính thức khởi động kế hoạch bổ sung nhân sự bằng việc hỏi thăm tình hình của Gabriel Martinelli tại Arsenal. Tương lai của tiền đạo cánh người Brazil tại sân Emirates đang trở nên bấp bênh khi không còn giữ vững vị trí ưu tiên trong các phương án chiến thuật.

Gabriel Martinelli lọt vào tầm ngắm của Napoli trong nỗ lực tăng cường hàng công.

Trước khi đội bóng nước Ý đánh tiếng, Galatasaray từng gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro để sở hữu chân sút này. Tuy nhiên, Martinelli đã từ chối cơ hội chuyển đến giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ mang áo số 11 ưu tiên việc tiếp tục gắn bó với Arsenal hoặc chuyển đến một đội bóng thuộc các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Xét về mặt hợp đồng, đội chủ sân Emirates vẫn ở thế chủ động trên bàn đàm phán. Ràng buộc giữa Martinelli và Arsenal còn thời hạn đến tháng 6/2027, đi kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Tái thiết hàng công sau khi chia tay Romelu Lukaku

Động thái theo đuổi các ngôi sao tấn công của Napoli bắt nguồn từ sự xáo trộn lực lượng ở tuyến trên. Việc chia tay tiền đạo Romelu Lukaku để lại khoảng trống lớn về mặt đầu ra bàn thắng, trong khi tương lai của Noa Lang tại đội bóng Ý vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn.

Bên cạnh thương vụ Martinelli, Napoli cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Gabriel Jesus - tiền đạo cắm hiện cũng thuộc biên chế Arsenal. Việc nhắm đến bộ đôi tiền đạo Brazil cho thấy tham vọng của đại diện Serie A trong việc nâng cấp tính biến hóa cho lối chơi tấn công ở mùa giải mới.