Napoli liên hệ mua Joshua Zirkzee cùng Nicolas Jackson nhằm tái thiết hàng công Serie A Napoli nhắm tới Joshua Zirkzee của Man Utd và Nicolas Jackson của Chelsea để làm mới hàng công, nhưng các thương vụ phụ thuộc vào việc thanh lý nhân sự.

Kế hoạch tái thiết hàng công của Napoli đang tạo nên làn sóng chú ý lớn trên thị trường chuyển nhượng. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, đội bóng Serie A đã chính thức đưa hai chân sút tại giải Ngoại hạng Anh là Joshua Zirkzee (Man Utd) và Nicolas Jackson (Chelsea) vào danh sách quan tâm đặc biệt nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mục tiêu từ Ngoại hạng Anh và giải pháp cho vị trí số 9

Việc bổ sung một trung phong cắm chất lượng được coi là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Diego Maradona. Sau khi thăm dò khả năng chiêu mộ Gabriel Jesus từ Arsenal, Napoli tiếp tục mở rộng tầm ngắm sang Zirkzee và Jackson. Cả hai tiền đạo này đều đang đối mặt với tương lai khó đoán tại đội bóng chủ quản, khi cơ hội ra sân đá chính thường xuyên không thực sự được bảo đảm.

Zirkzee và Jackson có thể đến Serie A thi đấu vào mùa hè này.

Đối với Zirkzee lẫn Jackson, môi trường bóng đá Ý cùng cơ hội thi đấu thường xuyên tại Napoli có thể xem là bến đỗ lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Những cuộc thảo luận sơ bộ đang được ban lãnh đạo Napoli xúc tiến nhằm đánh giá toàn diện tính khả thi của cả hai phương án.

Nút thắt tài chính và hiệu ứng domino chuyển nhượng

Dù thể hiện tham vọng lớn, ban lãnh đạo Napoli hiểu rằng họ buộc phải cân bằng ngân sách trước khi đưa ra đề nghị chính thức. Đội bóng nước Ý đã thực hiện bước đi đầu tiên bằng việc chia tay Romelu Lukaku, khi chân sút người Bỉ chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, khoản ngân sách từ thương vụ Lukaku vẫn chưa đủ giúp Napoli tự tin vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Nút thắt then chốt hiện nằm ở tương lai của Noa Lang. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đang đàm phán tích cực để mua đứt cầu thủ tấn công này. Nếu thương vụ bán Noa Lang hoàn tất thuận lợi, nguồn vốn của đại diện Serie A sẽ được khơi thông, tạo tiền đề để họ chính thức đặt lên bàn đàm phán mức giá dứt điểm với Man Utd hoặc Chelsea.