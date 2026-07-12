Tin mới

    Narrative Bundle: Giải mã gói 12 game giá 10 USD tối ưu cho Steam Deck

    Tuệ Nhân12/07/2026 09:26

    Humble Bundle vừa giới thiệu Narrative Bundle, gói trò chơi trị giá 167 USD được bán với giá chỉ 10 USD, bao gồm 12 tựa game tương thích tốt với các thiết bị Steam Deck.

    Humble Bundle tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng người chơi máy cầm tay (handheld) khi ra mắt gói sản phẩm mới mang tên Narrative Bundle. Với mức giá cố định chỉ 10 USD (tương đương khoảng 250.000 VNĐ), người dùng sẽ nhận được 12 tựa game tập trung vào yếu tố cốt truyện, có tổng giá trị bán lẻ lên đến 167 USD.

    Gói trò chơi Narrative Bundle từ Humble Bundle dành cho Steam Deck.
    The Narrative Bundle.

    Tối ưu hóa hoàn toàn cho hệ sinh thái Steam Deck

    Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của Narrative Bundle chính là tính tương thích cao với Steam Deck. Khác với nhiều gói trò chơi hỗn hợp trước đây, toàn bộ 12 tựa game trong danh sách này đều có thể vận hành tốt trên thiết bị cầm tay của Valve.

    Theo dữ liệu từ hệ thống, phần lớn các trò chơi được xếp hạng "Verified" (Đã xác minh) hoặc "Playable" (Có thể chơi được). Đáng chú ý, ngay cả những tựa game được đánh giá là "Unsupported" (Không hỗ trợ) hoặc "Unknown" (Chưa xác định) như White Shadows hay Over the Alps cũng được ghi nhận là hoạt động ổn định sau một vài tinh chỉnh nhỏ về cấu hình phần mềm.

    Việc Humble cung cấp mã kích hoạt (Steam key) trực tiếp cho từng trò chơi là một điểm cộng lớn. Điều này giúp người dùng Steam Deck không phải cài đặt thêm các trình khởi chạy (launcher) từ bên thứ ba, vốn thường gây ra các xung đột về hiệu suất hoặc làm phức tạp quá trình quản lý thư viện game trên hệ điều hành SteamOS.

    Phân tích giá trị và danh sách trò chơi chi tiết

    Thay vì chia thành nhiều mức giá (tier) dựa trên số lượng game như truyền thống, Narrative Bundle được cung cấp dưới dạng một gói duy nhất. Dưới đây là bảng thông số chi tiết về độ tương thích và giá trị của các tựa game có trong gói:

    Tên trò chơi Tương thích Steam Deck Giá bán lẻ gốc Đánh giá trên Steam
    Roadwarden Playable 10.99 USD 94% Tích cực
    White Shadows Unsupported (chạy tốt sau tinh chỉnh) 19.99 USD 81% Tích cực
    Gone Home Verified 14.99 USD 77% Tích cực
    Neo Cab Playable 14.99 USD 82% Tích cực
    The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Verified 14.99 USD 95% Tích cực
    The Stillness of the Wind Playable 12.99 USD 77% Tích cực
    The Procession to Calvary Verified 9.99 USD 97% Tích cực
    No Longer Home Verified 14.99 USD 60% Tích cực
    Without a Dawn Verified 7.99 USD 94% Tích cực
    Hiveswap Friendsim Playable 12.99 USD 93% Tích cực
    Mythwrecked: Ambrosia Island Verified 12.99 USD 93% Tích cực
    Over the Alps Unknown (chạy tốt sau tinh chỉnh) 7.99 USD 87% Tích cực

    Những lưu ý quan trọng về thời hạn sử dụng

    Mặc dù gói Narrative Bundle sẽ được mở bán cho đến hết ngày 01/08, người dùng cần đặc biệt lưu ý đến thời hạn kích hoạt mã Steam. Các mã key đi kèm trong gói này sẽ hết hạn vào ngày 31/07/2027. Sau thời điểm này, các mã chưa được nhập vào tài khoản Steam sẽ không còn giá trị sử dụng.

    Với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với tổng giá trị thực tế, đây là giải pháp kinh tế để người dùng mở rộng thư viện game trên các thiết bị cầm tay, đặc biệt là với những ai yêu thích các trải nghiệm dẫn dắt bởi cốt truyện và phong cách nghệ thuật độc đáo.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Khoa học - công nghệ
      Narrative Bundle: Giải mã gói 12 game giá 10 USD tối ưu cho Steam Deck
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO