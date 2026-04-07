Nathan Ake rời Manchester City gia nhập Fenerbahce: Khép lại hành trình 6 năm đầy vinh quang Hậu vệ đa năng Nathan Ake chính thức đạt thỏa thuận chuyển sang Fenerbahce với giá 8,5 triệu bảng, đánh dấu cuộc cải tổ mạnh mẽ của Man City dưới thời Enzo Maresca.

Câu lạc bộ Fenerbahce vừa chính thức thông báo đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Nathan Ake từ Manchester City. Sự ra đi của ngôi sao người Hà Lan không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần mà còn đánh dấu sự kết thúc của một "công thần" thầm lặng trong kỷ nguyên đại thành công của đội chủ sân Etihad.

Ake chuẩn bị cập bến Fenerbahce. Ảnh: Getty Images.

Chi tiết bản hợp đồng và mức giá gây bất ngờ

Fenerbahce xác nhận Nathan Ake đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng để tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Mặc dù phía Manchester City chưa đưa ra thông báo chính thức, các nguồn tin uy tín cho biết đội bóng Anh định giá hậu vệ 31 tuổi này ở mức khoảng 8,5 triệu bảng (tương đương 11,4 triệu USD). Mức giá này được xem là khá thấp so với giá trị sử dụng của Ake, chủ yếu do anh chỉ còn một năm hợp đồng và không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của ban huấn luyện mới.

Quyết định ra đi của Ake đã được dự báo từ trước. Theo The Athletic, hậu vệ này cần tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn sau một mùa giải 2025-26 đầy khó khăn. Dưới thời Pep Guardiola, anh chỉ có vỏn vẹn 6 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. Dù từng có ý định rời đi vào tháng Giêng, Ake vẫn chọn ở lại để hỗ trợ câu lạc bộ trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ khi Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones đồng loạt dính chấn thương.

Di sản của "quân bài tẩy" đa năng tại Etihad

Gia nhập Man City từ Bournemouth vào năm 2020 với mức phí 40 triệu bảng, Nathan Ake đã chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất xét trên khía cạnh đóng góp tập thể. Trong 6 năm gắn bó, anh có 177 lần ra sân, đảm nhiệm xuất sắc cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ake tại Manchester chính là cú ăn ba lịch sử năm 2023. Anh chính là người đã đá trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết Champions League trước Inter Milan, góp phần giữ sạch lưới và đưa Man City lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu. Tổng cộng, cầu thủ người Hà Lan sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ bao gồm:

4 chức vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League)

1 chức vô địch UEFA Champions League

2 FA Cup

3 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup)

Cuộc thanh lọc lực lượng dưới triều đại Enzo Maresca

Sự chia tay của Ake nằm trong kế hoạch thay đổi diện mạo đội hình của tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Sau khi Pep Guardiola rời ghế nóng, Maresca đang thực hiện những bước đi quyết liệt để làm mới lực lượng của "The Citizens".

Không chỉ Ake, hàng loạt công thần khác cũng đã nói lời chia tay sân Etihad trong mùa hè này. Bernardo Silva đã gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi trung vệ John Stones cũng đã tìm bến đỗ mới. Việc đẩy đi những cầu thủ trên 30 tuổi và chỉ còn ít thời hạn hợp đồng cho thấy Man City đang ưu tiên trẻ hóa đội hình để chuẩn bị cho một chu kỳ thành công mới.

Đối với cá nhân Nathan Ake, việc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ là bước đi cần thiết để cứu vãn sự nghiệp sau kỳ World Cup không như ý cùng đội tuyển Hà Lan, nơi họ bị Morocco loại ở vòng 16 đội trên chấm phạt đền. Tại Fenerbahce, kinh nghiệm dày dặn tại đấu trường đỉnh cao của anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này chinh phục các danh hiệu quốc nội và tiến xa tại đấu trường châu lục.