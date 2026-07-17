NATO chọn máy bay cảnh báo sớm GlobalEye của Thụy Điển thay thế E-3 Sentry 11 quốc gia đồng minh NATO đã quyết định lựa chọn hệ thống GlobalEye của tập đoàn Saab để thay thế phi đội E-3 Sentry, đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ cảnh báo sớm của Mỹ trong gần nửa thế kỷ.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh quân sự này đã chính thức công bố phương án thay thế phi đội máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) E-3 Sentry. Thay vì tiếp tục sử dụng các nền tảng từ Mỹ như truyền thống, 11 quốc gia đồng minh đã thống nhất chọn GlobalEye, một sản phẩm công nghệ cao của tập đoàn Saab, Thụy Điển.

Các quốc gia tham gia vào quyết định này bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Romania và Thụy Điển. Theo kế hoạch, nhóm các nước này dự kiến mua sắm 10 chiếc GlobalEye để duy trì năng lực giám sát không phận và chỉ huy chiến dịch trong tương lai.

Sự thay đổi chiến lược sau quyết định từ Washington

Trong suốt 44 năm qua, phi đội E-3 Sentry dựa trên khung thân Boeing 707 đã đóng vai trò là "mắt thần" và trung tâm điều phối của NATO. Tuy nhiên, sự lỗi thời của dòng máy bay này buộc liên minh phải tìm kiếm giải pháp thay thế. Ban đầu, vào năm 2023, NATO từng lựa chọn Boeing E-7A Wedgetail của Mỹ làm nền tảng kế cận.

Kế hoạch ban đầu đã sụp đổ vào giữa năm 2025 khi chính quyền Mỹ đề xuất hủy bỏ chương trình mua sắm E-7 của Không quân Mỹ trong ngân sách tài khóa 2026. Lý do được đưa ra là chi phí mỗi chiếc máy bay tăng vọt từ 588 triệu USD lên hơn 700 triệu USD, cùng với những lo ngại về khả năng sống sót của khí tài này trước các đối thủ ngang tầm và xu hướng chuyển dịch sang cảm biến vệ tinh.

Máy bay AEW&C GlobalEye (trước) và E-3 "Sentry" (sau). Ảnh: Army Recognition

Việc Mỹ rút khỏi chương trình E-7 đã tạo ra một khoảng trống lớn về tài chính và chiến lược cho các đồng minh châu Âu. Không có sự chia sẻ chi phí từ phía Washington, đơn giá của E-7 trở nên quá đắt đỏ đối với các quốc gia thành viên khác. Điều này dẫn đến tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hà Lan vào tháng 11/2025 rằng việc mua sắm Wedgetail đã không còn khả thi về mặt kinh tế.

Ưu thế công nghệ và tính đa nhiệm của GlobalEye

GlobalEye được xây dựng trên khung thân máy bay phản lực Bombardier Global 6500 của Canada, tích hợp hệ thống radar Erieye-ER (Extended Range) tiên tiến của Saab. Khác với E-3 Sentry vốn chủ yếu tập trung vào giám sát không phận, GlobalEye là một hệ thống đa nhiệm thực thụ.

Nền tảng này có khả năng giám sát đồng thời trên không, trên biển và mặt đất. Máy bay được trang bị radar giám sát hàng hải, cảm biến quang-điện/hồng ngoại, cùng các hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử và nhận diện địch-ta (IFF). Khả năng phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ radar thấp ở khoảng cách xa là một trong những điểm mạnh nhất của radar Erieye-ER.

Tổng quan về các thiết bị trên máy bay GlobalEye. Đồ họa: Saab

Minh chứng từ thực chiến tại Ukraine

Một trong những yếu tố quan trọng giúp GlobalEye ghi điểm với NATO chính là hiệu quả thực tế của công nghệ radar Erieye trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thụy Điển đã viện trợ hai máy bay Saab 340 trang bị radar Erieye thế hệ trước cho Ukraine, mang lại năng lực cảnh báo sớm độc lập cho quốc gia này.

Dữ liệu thực tế cho thấy radar Erieye có khả năng phát hiện tên lửa hành trình bay thấp ở khoảng cách lên tới 160 km, giúp lấp đầy các lỗ hổng trong mạng lưới radar mặt đất. Đáng chú ý, vào tháng 6/2026, một chiếc Saab 340 được cho là đã đóng vai trò chỉ thị mục tiêu quan trọng dẫn đến việc bắn hạ tiêm kích Su-35S của Nga. Những kinh nghiệm này đã được Saab tiếp thu để nâng cấp cho hệ thống GlobalEye hiện đại hơn.

Máy bay Saab 340. Ảnh: Bluebearwing/Shutterstock

Thách thức đối với công nghiệp quốc phòng Mỹ

Quyết định của các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và ưu tiên mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ. Tuy nhiên, sự không nhất quán trong chính sách của Washington đã khiến các đồng minh mất niềm tin.

Dù sau đó Mỹ đã đảo ngược quyết định và khôi phục chương trình E-7 Wedgetail vào tháng 3/2026 với đơn hàng mới từ Boeing, nhưng các quốc gia NATO tại châu Âu đã quyết định đi theo con đường riêng. GlobalEye không chỉ có lợi thế về tính đa nhiệm mà còn đảm bảo được tiến độ bàn giao vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu thay thế phi đội E-3 sẽ nghỉ hưu hoàn toàn vào năm 2035.

Việc lựa chọn một giải pháp từ châu Âu thay vì Mỹ cho một thành tố chiến lược như hệ thống AEW&C là sự kiện chưa từng có trong lịch sử NATO suốt nửa thế kỷ qua. Điều này cho thấy sự trưởng thành và tính độc lập ngày càng cao của nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời là bài học về sự ổn định trong các chương trình hợp tác quân sự xuyên Đại Tây Dương.