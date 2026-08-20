NATO điều 25 máy bay áp sát Kaliningrad, Anh viện trợ 150.000 drone và Ấn Độ mua tàu ngầm Đức NATO huy động 25 máy bay tập trận bất ngờ quanh Kaliningrad, Anh công khai drone phản lực Nyan cấp cho Ukraine, còn Ấn Độ duyệt hợp đồng 6 tàu ngầm Đức.

Liên minh quân sự NATO vừa tổ chức một đợt diễn tập đường không quy mô lớn và không được thông báo trước gần tỉnh Kaliningrad của Nga. Hoạt động xuất phát từ không phận Ba Lan và các nước Baltic với sự tham gia của khoảng 25 máy bay thuộc nhiều quốc gia thành viên.

NATO diễn tập phối hợp đa binh chủng đường không sát Kaliningrad

Theo dữ liệu theo dõi hàng không từ AirNav Radar, đội hình không quân NATO xuất hiện trên khu vực bao gồm máy bay vận tải C-40A Clipper của Mỹ, máy bay tác chiến điện tử EA-37B Compass Call II, một chiếc Bombardier Challenger 650, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3A Sentry, hai máy bay Gulfstream G550 của Ba Lan, các máy bay tiếp dầu đa quốc gia Airbus A330 MRTT, một chiếc Let L-410UVP của Litva và trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ.

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3A của NATO cất cánh. Ảnh: NATO

Sự hiện diện đồng thời của các nền tảng cảnh báo sớm, chế áp điện tử, tiếp dầu trên không và trực thăng tấn công cho thấy bài tập nhằm kiểm nghiệm chuỗi phát hiện, chế áp phòng không và duy trì thời gian tác chiến liên tục trên khu vực mục tiêu. Sự hỗ trợ từ đội bay tiếp dầu A330 MRTT là yếu tố then chốt giúp duy trì sự hiện diện bền bỉ của các nhóm máy bay chiến đấu trên không.

Ngoài ra, tại khu vực eo biển Skagerrak nằm giữa Na Uy và Đan Mạch, một máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Anh cùng một máy bay Hải quân Đức đã thực hiện hoạt động bay tuần tra kéo dài nhiều giờ. Việc dòng máy bay chuyên săn ngầm P-8A duy trì diện tích bay hẹp trong thời gian dài thường liên quan đến hoạt động theo dõi mục tiêu dưới nước.

Anh viện trợ 150.000 drone và công khai thông số UAV phản lực Nyan

Bên cạnh các hoạt động diễn tập của NATO, chính phủ Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 150.000 máy bay không người lái (UAV) các loại cho Ukraine trong năm 2026. Đồng thời, London đã dỡ bỏ các hạn chế truyền thông, chính thức xác nhận lực lượng Ukraine đã sử dụng drone phản lực Nyan do công ty Callen-Lenz (thuộc tập đoàn BAE Systems) sản xuất để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga trong khoảng nửa năm qua.

Máy bay không người lái tấn công phản lực Nyan của công ty Callen-Lenz. Ảnh: Callen-Lenz

Về mặt kỹ thuật, drone phản lực Nyan được thiết kế áp dụng công nghệ tán xạ radar thấp nhằm giảm diện tích phản xạ hiệu dụng. Phương tiện này có sải cánh 2,9 m, khối lượng cất cánh tối đa trên 75 kg với tải trọng đầu đạn đạt tới 20 kg. UAV được phóng bằng thiết bị máy phóng, đạt tầm hoạt động vượt quá 250 km và có khả năng vận hành ổn định trong môi trường bị gây nhiễu định vị vệ tinh GPS.

Đáng chú ý, Nyan còn đóng vai trò làm mồi nhử kích hoạt hệ thống phòng không đối phương nhờ kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử Stone Cloak – công nghệ vừa được Anh chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ cho Ukraine. Báo chí Anh cũng tiết lộ Ukraine đang vận hành một mẫu drone phản lực khác có tầm bay lên tới 960 km, bên cạnh dòng Banshee Jet 80+ của QinetiQ đã được sử dụng từ đầu năm 2024 với tầm bay 200 km và đầu đạn 7 kg.

Ấn Độ trình duyệt dự án đóng 6 tàu ngầm AIP trị giá 7,31 tỷ USD với Đức

Ở một diễn biến khác về mua sắm quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã trình chương trình đóng tàu ngầm Project 75(I) trị giá 7,31 tỷ USD lên Ủy ban Nội các về An ninh để chờ phê duyệt cuối cùng. Dự án dự kiến xây dựng 6 tàu ngầm tấn công diesel-điện có lượng giãn nước 3.000 tấn tại nhà máy Mazagon Dock ở Mumbai, hợp tác kỹ thuật với tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức.

Thiết kế tàu ngầm của ThyssenKrupp Marine Systems, cơ sở cho chương trình Project 75(I) của Ấn Độ. Ảnh: TKMS

Tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng nhất giúp liên danh Mazagon Dock - TKMS vượt qua các đối thủ là hệ thống động lực không phụ thuộc không khí (AIP) đã chứng minh hiệu quả thực tế trên tàu ngầm đang vận hành. Công nghệ pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEM) của Siemens cho phép tàu ngầm lặn liên tục 21 ngày ở tốc độ thấp, cắt giảm từ 7 đến 10 lần việc phải nổi lên dùng ống thở so với tàu diesel-điện truyền thống.

Phiên bản tàu ngầm Project 75(I) dành cho Hải quân Ấn Độ sẽ lớn hơn nguyên mẫu Type 214 tiêu chuẩn (vốn có lượng giãn nước 1.700 - 2.000 tấn). Tàu sẽ trang bị 18 ngư lôi hạng nặng và tối thiểu 12 tên lửa hành trình. Theo lộ trình, chiếc đầu tiên sẽ bàn giao sau 7 năm kể từ khi ký hợp đồng chính thức, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2034-2035 để thay thế các lớp tàu ngầm Sindhughosh và Shishumar đã hết niên hạn sử dụng.