NATO điều động tàu sân bay Anh tới Bắc Cực và thương vụ tên lửa Hellfire của Singapore Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh do HMS Prince of Wales dẫn đầu tham gia chiến dịch của NATO tại Bắc Cực, cùng lúc Mỹ phê duyệt bán tên lửa Hellfire AGM-114R cho Singapore.

Liên minh quân sự NATO vừa triển khai Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh (UKCSG) tới khu vực Bắc Cực nhằm củng cố năng lực phòng thủ sườn phía Bắc. Song song đó, thương vụ Mỹ bán tên lửa AGM-114R Hellfire cho Singapore và giải pháp công nghệ mới của Nga trên chiến trường cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế.

Chiến lược răn đe của NATO tại vùng cực

Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh, với nòng cốt là tàu sân bay HMS Prince of Wales, hiện đang hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của liên minh trong khuôn khổ chiến dịch Arctic Sentry. Đây là bước đi chiến lược nhằm đối trọng với Hạm đội Phương Bắc của Nga tại bán đảo Kola – nơi tập trung các lực lượng tàu ngầm và tàu mặt nước quan trọng nhất của Moscow.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh hoạt động dưới quyền chỉ huy NATO nhằm tăng cường năng lực răn đe trước Hạm đội Phương Bắc Nga tại Bắc Cực. Ảnh: NATO

Điểm nhấn của lực lượng này là các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35B Lightning II. Những máy bay này không chỉ là phương tiện tấn công mà còn đóng vai trò là "nút cảm biến" di động, thu thập và chia sẻ dữ liệu mục tiêu cho toàn mạng lưới chỉ huy của NATO. Việc sử dụng tàu sân bay giúp liên minh duy trì căn cứ không quân linh hoạt, không phụ thuộc vào các cơ sở cố định trên đất liền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Cực.

Nâng cấp năng lực tấn công chính xác cho Singapore

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán quân sự cho nước ngoài trị giá ước tính 22,3 triệu USD cho Singapore, bao gồm 67 tên lửa AGM-114R Hellfire II. Thương vụ này được đánh giá là giúp Không quân Singapore (RSAF) duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trong bối cảnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng cạnh tranh.

Tên lửa AGM-114R Hellfire II được thiết kế cho nhiều loại mục tiêu, từ xe bọc thép đến tàu tuần tra cỡ nhỏ. Ảnh: Lockheed Martin

AGM-114R Hellfire II là phiên bản hợp nhất các tính năng của dòng Hellfire trước đó vào một đầu đạn đa năng duy nhất. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu từ xe bọc thép, hệ thống phòng không đến tàu tuần tra cỡ nhỏ. Vũ khí này dự kiến sẽ được tích hợp trên phi đội trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow của Singapore, cho phép tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

Giải pháp vượt bãi mìn bằng trực thăng mini của Nga

Trên chiến trường, Nga đang nghiên cứu triển khai trực thăng mini có người lái do Trung tâm Phát triển Hệ thống Không người lái (TsKBR) sản xuất. Thiết bị này được thiết kế như một phương án cơ động thay thế cho xe máy hoặc xe địa hình khi phải di chuyển qua các khu vực có mật độ mìn dày đặc.

Trực thăng mini có người lái do TsKBR phát triển được giới thiệu như phương án cơ động thay thế xe máy, xe địa hình trên chiến trường. Ảnh: TASS

Đáng chú ý, Nga có kế hoạch tận dụng đội ngũ điều khiển drone FPV (góc nhìn thứ nhất) để đào tạo thành phi công cho loại trực thăng mini này. Phương pháp này tận dụng kỹ năng định hướng không gian và phản xạ nhanh của những người điều khiển thiết bị không người lái để vận hành phương tiện bay siêu nhẹ trong môi trường tác chiến phức tạp.