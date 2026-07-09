NATO thiết lập mạng lưới AI giám sát quân đội Nga từ Phần Lan đến Romania NATO đang triển khai hệ thống giám sát đa miền tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi sát sao mọi di biến động quân sự của Nga dọc tuyến phòng thủ sườn đông.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thử nghiệm một lớp phòng thủ kỹ thuật số mới, được ví như "mạng thần kinh" AI nhằm theo dõi quân đội Nga. Hệ thống này kết hợp dữ liệu từ vệ tinh, máy bay không người lái (drone), cảm biến mặt đất và robot để tạo ra một không gian tác chiến được kết nối theo thời gian thực từ vùng Cực Bắc đến Biển Đen.

Chuyển đổi từ phòng thủ tĩnh sang mạng lưới dữ liệu

Kể từ sau năm 2022, sườn đông NATO đã trải qua sự thay đổi căn bản về chiến lược. Khu vực này không còn là một đường biên giới tĩnh với các đơn vị đồn trú riêng lẻ, mà đã trở thành tuyến phòng thủ kéo dài qua Phần Lan, các nước Baltic, Ba Lan, Slovakia và Romania. NATO hiện xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất, với các hoạt động hỗn hợp như tấn công mạng và xâm phạm không phận ngày càng gia tăng.

Ảnh minh hoạ về sáng kiến mạng lưới giám sát đa miền, tích hợp các cảm biến trên không gian, trên không, trên mặt đất/mặt biển và dưới nước. Ảnh: NATO

Tính đến tháng 6/2025, NATO đã duy trì 9 nhóm tác chiến đa quốc gia tại các nước sườn đông. Tuy nhiên, bài học từ cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy quân số đông không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Khả năng nhận diện chiến trường nhanh chóng thông qua drone giá rẻ và dữ liệu vệ tinh đã thay đổi hoàn toàn quy tắc tác chiến. Do đó, NATO đang nỗ lực xây dựng khả năng răn đe bằng cách nắm bắt mọi chuyển động của đối phương trước khi khủng hoảng bùng nổ.

Sáng kiến răn đe sườn đông (EFDI) và khái niệm "Kill Web"

Trọng tâm của chiến lược mới là Sáng kiến răn đe sườn đông (EFDI). Đây là khung thử nghiệm các công nghệ quân sự mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc sườn đông. EFDI không tập trung vào các loại vũ khí độc lập mà hướng tới việc tích hợp nhanh chóng các công nghệ thương mại sẵn có vào quy trình quân sự.

EFDI mô phỏng mạng giám sát đa miền của NATO, kết nối vệ tinh, drone, radar, cảm biến mặt đất và robot dọc sườn đông từ Bắc Âu đến Biển Đen. Ảnh: HV

Giới phân tích quân sự nhận định đây là sự hình thành của một "kill web" (mạng lưới tiêu diệt) được hỗ trợ bởi AI. Hệ thống này sử dụng hàng nghìn cảm biến để phát hiện, phân tích và truyền thị thông tin về mối đe dọa với tốc độ cao. Mục tiêu tối thượng là giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ bằng cách sử dụng phương tiện tự hành và hệ thống chống drone để kiểm soát các khu vực nguy hiểm.

Maven Smart System: Bộ não xử lý dữ liệu chiến trường

Nếu EFDI là hạ tầng thực địa, thì Maven Smart System (MSS) chính là lớp phần mềm cốt lõi. Được phát triển bởi Palantir, MSS đã đạt năng lực vận hành kỹ thuật đầy đủ vào cuối tháng 6/2026. Đây là nền tảng hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như radar, báo cáo trinh sát và hình ảnh vệ tinh vào một giao diện bản đồ chung.

Maven Smart System của Palantir hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn, giúp NATO phân tích chiến trường và hỗ trợ chỉ huy ra quyết định nhanh hơn. Ảnh: HV

Điểm mạnh nhất của MSS là khả năng giải quyết sự phân mảnh dữ liệu giữa 32 quốc gia thành viên. Hệ thống sử dụng AI để lọc nhiễu, phát hiện các mẫu di chuyển bất thường và đánh dấu mục tiêu tiềm năng. Điều này giúp các chỉ huy quân sự rút ngắn đáng kể thời gian từ khi phát hiện mục tiêu đến khi đưa ra phương án đối phó, tạo ra sự đồng bộ trong tác chiến liên miền.

Khả năng và giới hạn của giám sát bằng AI

Dù mang lại lợi thế vượt trội về tốc độ xử lý dữ liệu khổng lồ, mạng lưới giám sát của NATO không phải là một công cụ toàn năng. Các chuyên gia quân sự cảnh báo về những rủi ro khi phụ thuộc quá sâu vào thuật toán:

Sai lệch dữ liệu: AI có thể nhận nhầm vật thể do tác động của ngụy trang, thời tiết hoặc các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương.

AI có thể nhận nhầm vật thể do tác động của ngụy trang, thời tiết hoặc các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương. Sự lệ thuộc vào nhà thầu: Việc sử dụng phần mềm từ các công ty tư nhân Mỹ như Palantir gây ra những tranh luận về chủ quyền dữ liệu và bảo mật trong nội bộ các nước châu Âu.

Việc sử dụng phần mềm từ các công ty tư nhân Mỹ như Palantir gây ra những tranh luận về chủ quyền dữ liệu và bảo mật trong nội bộ các nước châu Âu. Vai trò của con người: AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ và lọc thông tin; quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên sự kiểm chứng của các chuyên gia phân tích tình báo.

Nhìn chung, việc thiết lập "mạng thần kinh" AI cho thấy NATO đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình phòng thủ dựa trên công nghệ số. Khả năng kết nối và xử lý thông tin xuyên suốt từ Phần Lan đến Romania sẽ là yếu tố then chốt trong việc duy trì năng lực răn đe tại sườn đông trong những năm tới.