NATO trang bị rocket cho F-16 diệt UAV và Mỹ tấn công 10 mục tiêu tại Iran Không quân Bỉ ra mắt cấu hình F-16 diệt UAV giá rẻ bằng rocket Thales, trong khi Mỹ không kích 10 căn cứ của Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.

NATO đang biến tiêm kích F-16 thành "sát thủ" săn UAV bằng hệ thống rocket giá rẻ để đối phó với chiến thuật bầy đàn. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ đã thực hiện đợt không kích quy mô lớn vào 10 mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực Eo biển Hormuz nhằm đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại.

NATO biến F-16 thành vũ khí diệt UAV chi phí thấp

Trong khuôn khổ Ngày hội Không quân Bỉ diễn ra vào cuối tháng 6/2026, Không quân Bỉ đã trình diễn cấu hình chống phương tiện bay không người lái (UAV) mới trên tiêm kích F-16. Đây là giải pháp chiến thuật giúp mẫu máy bay thế hệ thứ 4 này đối phó hiệu quả với các đợt tập kích UAV quy mô lớn mà không cần tiêu tốn các loại tên lửa đối không đắt đỏ.

Tiêm kích F-16 của Không quân Bỉ được trang bị cụm rocket Thales dưới cánh trong cấu hình chống UAV tại Ngày hội Không quân Bỉ 2026. Ảnh: Army Recognition

Cấu hình này bao gồm 3 cụm phóng rocket do Thales phát triển, sử dụng đạn cỡ chuẩn NATO 70 mm. Điểm đặc biệt của loại rocket này là khả năng tích hợp đầu dẫn laser hoặc đầu nổ cận đích, giúp tối ưu hóa khả năng tiêu diệt các loại UAV cỡ nhỏ có tín hiệu phản xạ radar thấp. Việc sử dụng rocket thay cho tên lửa truyền thống giúp giảm đáng kể chi phí cho mỗi lượt đánh chặn, đảm bảo tính bền vững về ngân sách trong các kịch bản chiến tranh tiêu hao.

Khác với các hệ thống phòng không mặt đất, F-16 có ưu thế về tốc độ và tầm bao phủ, cho phép đánh chặn UAV từ xa trước khi chúng tiếp cận các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Đây được coi là lớp phòng thủ bổ trợ quan trọng trong mạng lưới phòng không đa tầng của NATO, kết nối giữa vũ khí tầm ngắn mặt đất và các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các đơn vị tiêm kích thuộc Hải quân và Không quân đã phối hợp tấn công chính xác 10 vị trí quân sự của Iran gần Eo biển Hormuz. Chiến dịch này được triển khai ngay sau khi tàu chở dầu M/T Kiku bị UAV tấn công, đánh dấu bước chuyển từ thế trận hộ tống sang tác chiến trực tiếp của quân đội Mỹ tại khu vực.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman thực hiện nhiệm vụ bay tại khu vực CENTCOM. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đợt tấn công huy động lực lượng hỗn hợp từ các tàu sân bay và căn cứ không quân trong khu vực, nhắm vào các hạ tầng chỉ huy, hệ thống giám sát ven biển và các điểm điều phối UAV của Iran. Mục tiêu của Washington là làm suy yếu mạng lưới tác chiến phân tán của Tehran, thay vì chỉ đáp trả đơn lẻ. Eo biển Hormuz là điểm nghẽn hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu toàn cầu, khiến mọi biến động quân sự tại đây đều có thể gây xáo trộn thị trường năng lượng thế giới.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống pháo phản lực mới

Song song với các diễn biến tại châu Âu và Trung Đông, tình hình tại bán đảo Triều Tiên cũng có thêm thông tin mới về công nghệ vũ khí. Bình Nhưỡng vừa tiến hành phóng thử nghiệm nhiều loại rocket và tên lửa đạn đạo, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới được đánh giá là có đặc tính kỹ thuật tương đương với hệ thống HIMARS của Mỹ.

Hệ thống pháo phản lực mới của Triều Tiên, được nước này ví như phiên bản tương tự HIMARS, khai hỏa trong đợt thử nghiệm. Ảnh: Rodong

Việc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển các loại pháo phản lực dẫn đường cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các loại vũ khí có độ chính xác cao và khả năng cơ động lớn. Điều này gây ra thách thức không nhỏ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trong khu vực.

Cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu

Bên cạnh các cuộc xung đột và thử nghiệm vũ khí, các cường quốc quân sự cũng đang chạy đua trong những lĩnh vực công nghệ then chốt khác để duy trì lợi thế chiến lược.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc được cho là đang hoàn thiện tên lửa PL-16 với tầm bắn vượt trội. Loại vũ khí này được thiết kế đặc biệt để nhắm vào các loại máy bay cảnh báo sớm (AWACS) và máy bay tiếp dầu, vốn được coi là "mắt thần" và huyết mạch trong mạng lưới tác chiến không quân của Mỹ.

Trong khi đó, tại biển Baltic, Mỹ đã bắt đầu triển khai các thiết bị lặn không người lái (drone ngầm) hiện đại. Đây là động thái nhằm tăng cường khả năng giám sát và phát hiện tàu ngầm Nga trong bối cảnh NATO thắt chặt an ninh tại các vùng biển phía Bắc châu Âu.

Cuối cùng, cuộc đua vũ khí siêu vượt âm vẫn đang diễn ra quyết liệt. Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh các chương trình thử nghiệm để lấy lại lợi thế trước những bước tiến nhanh chóng của Trung Quốc và Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí có tốc độ gấp nhiều lần vận tốc âm thanh này.