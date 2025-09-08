Nếp quân ngũ giữa vùng tâm lũ Nghệ An

Dù trận lũ đã lùi xa nửa tháng, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vẫn ngổn ngang như vừa hứng trọn cơn “cuồng nộ” của thiên nhiên ngày hôm qua. Ngày 9-8, 350 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 tiếp tục tỏa đi khắp các bản làng, khẩn trương chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả.

Sau lũ, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) có 58 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 57 ngôi nhà khác hư hỏng nặng, đồ đạc, tài sản vùi sâu trong bùn đất. Đường sá lổn nhổn đá lớn, nhiều khúc bị xói lở thành hố sâu, nước lũ, bùn đất đông cứng. Mùi ẩm mốc, ngai ngái của rác thải, bùn đất vẫn phả lên nồng nặc. Dọc bờ sông, nhiều hộ gia đình bị nước sông cuốn trôi cả nhà, phải dựng lều tạm ở.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang.

Người dân dựng lều ở tạm trên căn nhà bị lũ cuốn.

Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 thăm hỏi, động viên bà con xã Mỹ Lý.

Ngôi nhà sàn hai tầng của ông Lô Văn Thiến (bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) giờ chỉ còn trơ lại khung gỗ của tầng trên. Toàn bộ tầng một đã bị bùn đất vùi lấp đến tận sàn, chỉ còn thấy lờ mờ vài mảnh gỗ và khung cửa méo mó. Mọi tài sản trong nhà, từ chiếc bàn gỗ, tủ áo quần cho đến bao thóc cuối vụ đều bị cuốn trôi theo dòng lũ. Một tổ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đang hối hả xúc từng xẻng đất, kéo từng khối đá, gỡ bỏ những tấm ván mục nát, rồi sửa sang lại căn nhà để giúp gia đình ông Thiến sớm có chỗ ở ổn định.

Bộ đội Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 giúp gia đình ông Lô Văn Thiến dọn dẹp sau lũ.

Bộ đội giúp dân dựng lại nhà cửa.

Việc huy động bộ đội giúp dân tại đây rất khó khăn. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, việc bộ đội cơ động, vận chuyển lương thực, thực phẩm rất gian nan. Địa hình đèo dốc hiểm trở càng khiến công tác tiếp cận và hỗ trợ thêm vất vả. Trước những khó khăn đó, Sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để khảo sát kỹ, nắm chắc tình hình, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, nơi thiệt hại nặng. Lực lượng được tổ chức phân công hợp lý, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng nhằm phát huy tối đa hiệu quả; ưu tiên khắc phục trụ sở hành chính, đường giao thông và hỗ trợ các gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nề.

Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 chỉ đạo bộ đội khắc phục hậu quả lũ lụt tại nhà văn hóa bản Xiềng Tắm.

Bộ đội Sư đoàn 324 dọn lũ tại nhà văn hóa bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân vùng lũ Mỹ Lý, Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết: “Với tinh thần “Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu trước hết là chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững và phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Từ ăn ở, sinh hoạt, duy trì nền nếp đến thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu. Toàn đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm 12 điều kỷ luật khi quân nhân tiếp xúc với nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động”.

Những đôi dép rọ được rửa sạch bùn đất, xếp ngay ngắn.

Vệ sinh nội vụ vẫn được duy trì ở nơi tạm trú.

Từ sáng sớm, từng tốp bộ đội vai khoác cuốc xẻng vượt đoạn đường sạt lở để đến điểm làm việc. Có ngày, đơn vị phải chia quân ra nhiều hướng, vừa giúp các trụ sở chính quyền, trường học, nhà văn hóa dọn dẹp vừa hỗ trợ bà con.

Điều kiện ăn ở giữa vùng tâm lũ vô cùng thiếu thốn. Chỗ ăn nghỉ của bộ đội mượn tạm tại trường học. Bữa ăn của các cán bộ, chiến sĩ cũng đạm bạc hơn ngày thường do điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nguồn thực phẩm tại chỗ khan hiếm. Giữa những gian khổ ấy, tác phong chính quy và kỷ luật quân đội vẫn được giữ nguyên. Những đôi dép rọ sau một ngày dầm bùn, được rửa sạch và xếp ngay ngắn. Chăn màn được gấp vuông vức, phẳng phiu như trong doanh trại. Quần áo xếp thẳng hàng trong ba lô, quân tư trang bảo quản cẩn thận, ngăn nắp. Mỗi tối, dù đã mệt mỏi sau ngày dài vất vả, chỉ huy đơn vị vẫn duy trì điểm danh quân số, nền nếp chính quy. Tạm trú nơi rừng núi xa xôi, nếp sống kỷ luật ấy vẫn được duy trì như ở doanh trại, trở thành điểm tựa, sức mạnh để ngày mai tiếp tục giúp bà con vùng lũ hiệu quả hơn.

Khi đêm xuống, ánh đèn tắt đi, tiếng thở đều của anh em bộ đội vang lên xen lẫn tiếng côn trùng rả rích. Ngày mai họ lại bắt đầu một hành trình mới, có thể xa hơn, lầy lội hơn nhưng vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Bài và ảnh: HOA LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.