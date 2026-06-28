Thể thao 360 Nếu hôm nay Ronaldo không rực rỡ thì sao? Colombia vs Bồ Đào Nha lúc 6h30 ngày 28/6 tại World Cup 2026 không chỉ là trận tranh ngôi đầu bảng K, mà còn là bài kiểm tra lớn cho Seleccao nếu Cristiano Ronaldo không có thêm một ngày bùng nổ.

Cristiano Ronaldo vừa tìm lại cảm hứng ghi bàn ở World Cup 2026, đặc biệt sau cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Nhưng trước Colombia, câu hỏi đặt ra không chỉ là CR7 có tiếp tục rực sáng hay không. Điều đáng chú ý hơn nằm ở khả năng Bồ Đào Nha sẽ vận hành ra sao nếu Ronaldo bị phong tỏa, không có nhiều khoảng trống hoặc không thể tạo khác biệt bằng những pha dứt điểm quen thuộc.

Thông tin trận đấu Colombia vs Bồ Đào Nha

Thời gian: 6h30 ngày 28/6/2026.

Địa điểm: Hard Rock Stadium, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Bảng đấu: Bảng K - lượt 3.

Kênh trực tiếp: VTV7, VTV9.

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra tại Miami Stadium/Hard Rock Stadium vào tối 27/6 theo giờ địa phương, tương ứng 6h30 sáng 28/6 theo giờ Việt Nam. FIFA ghi lịch trận Colombia vs Bồ Đào Nha tại Miami Gardens lúc 19h30 ngày 27/6, còn lịch tại Việt Nam cũng ghi nhận loạt trận ngày 28/6 có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Argentina, Anh và Croatia.

Colombia vs Bồ Đào Nha: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Colombia, dù đây là trận đấu hứa hẹn rất cân bằng. Theo mô hình xác suất Opta được bạn cung cấp, Seleccao có 48,9% cơ hội thắng, Colombia đạt 26,0%, còn khả năng hòa là 25,1%. Bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng nghiêng về Bồ Đào Nha, đội đứng hạng 5 thế giới, cao hơn Colombia hạng 13.

Về chuyên môn, Bồ Đào Nha sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Rafael Leao và Ronaldo mang đến nhiều phương án tấn công khác nhau. Đội bóng châu Âu có thể kiểm soát tuyến giữa, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi tạo cơ hội từ cả trung lộ lẫn hai biên.

Colombia không hề lép vế về cảm hứng thi đấu. Đại diện Nam Mỹ toàn thắng hai trận đầu, có Luis Diaz, James Rodriguez, Daniel Munoz, Jhon Arias và hàng loạt cầu thủ giàu tốc độ. The Guardian cũng cho biết Colombia chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng K, còn Bồ Đào Nha cần chiến thắng để vượt lên vị trí số một.

Nếu Ronaldo không rực rỡ thì sao?

Ronaldo vẫn là tâm điểm lớn nhất của Bồ Đào Nha. Ở tuổi ngoài 40, anh không còn là cầu thủ liên tục rê dắt, bứt tốc và tự tạo cơ hội như thời đỉnh cao, nhưng khả năng chọn vị trí, đánh hơi khoảng trống và dứt điểm một chạm vẫn rất đáng gờm. Chỉ cần một quả tạt chuẩn, một pha bóng hai hoặc một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Colombia, CR7 có thể biến trận đấu theo hướng khác.

Nhưng nếu Ronaldo không rực rỡ, Bồ Đào Nha vẫn không rơi vào thế bế tắc tuyệt đối. Đây là điểm khác biệt lớn của Seleccao hiện tại so với nhiều giai đoạn trước. Họ không chỉ sống bằng cảm hứng của Ronaldo, mà còn có Bruno Fernandes để tạo đột biến bằng đường chuyền cuối, Bernardo Silva để giữ nhịp, Vitinha để luân chuyển bóng và Rafael Leao để kéo giãn hàng thủ bằng tốc độ.

Trong kịch bản Ronaldo bị Davinson Sanchez hoặc hàng thủ Colombia theo sát, Bồ Đào Nha có thể chuyển hướng tấn công sang hai biên. Nuno Mendes và Diogo Dalot đủ khả năng dâng cao, tạo áp lực bằng những pha chồng biên. Khi ấy, nhiệm vụ của Ronaldo không nhất thiết là ghi bàn, mà có thể là kéo trung vệ, tạo khoảng trống cho Leao, Bernardo hoặc Bruno Fernandes xâm nhập.

Colombia có đủ khả năng khóa Ronaldo?

Colombia có nền tảng thể lực tốt và khả năng tranh chấp mạnh. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến Ronaldo gặp khó nếu họ duy trì cự ly đội hình chặt, không để Bồ Đào Nha thoải mái đưa bóng vào vùng cấm. Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi và Mojica đều là những cầu thủ có tốc độ, sức mạnh và khả năng va chạm tốt.

Ngoài ra, Colombia có thể gây sức ép ngược bằng Luis Diaz. Nếu Diaz liên tục khoét vào hành lang của Bồ Đào Nha, các hậu vệ biên của Seleccao sẽ không thể dâng quá cao. Khi nguồn bóng từ hai cánh bị hạn chế, Ronaldo cũng sẽ nhận ít cơ hội hơn trong vòng cấm.

Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào Ronaldo cũng có rủi ro lớn. Bồ Đào Nha có nhiều mũi tấn công biết khai thác khoảng trống tuyến hai. Bruno Fernandes đặc biệt nguy hiểm trong các pha bóng bật ra trước vòng cấm, còn Vitinha có thể giúp đội bóng áo bã trầu giữ nhịp và kiểm soát khu trung tuyến.

Trận chiến ngôi đầu bảng K

Colombia và Bồ Đào Nha đều đã tạo lợi thế lớn sau hai lượt trận đầu. Vì vậy, trận đấu này không chỉ quyết định thứ hạng bảng K, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới nhánh đấu knock-out. Colombia có lợi thế về điểm số, trong khi Bồ Đào Nha cần thắng để chiếm ngôi đầu. The Guardian nhận định ngôi đầu bảng K là mục tiêu chính của cặp đấu Colombia vs Bồ Đào Nha tại Miami.

Dưới thời HLV Nestor Lorenzo, Colombia là đội bóng khó chịu nhờ lối chơi giàu năng lượng, tranh chấp mạnh và phản công tốc độ. Luis Diaz có thể tạo đột biến chỉ bằng một pha bứt tốc, James Rodriguez vẫn nguy hiểm ở các đường chuyền quyết định, còn Daniel Munoz nhiều lần đem lại khác biệt bằng khả năng dâng cao đúng thời điểm.

Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn về chiều sâu và chất lượng đội hình. Họ có nhiều phương án để thay đổi trạng thái trận đấu, từ kiểm soát bóng, đánh biên, sút xa cho tới tận dụng tình huống cố định. Nếu Ronaldo không ghi bàn, Seleccao vẫn có đủ nhân sự để tìm đường vào khung thành Colombia.

Nhận định số bàn thắng Colombia vs Bồ Đào Nha

Các thống kê bàn thắng cho thấy trận đấu có cơ sở để xuất hiện nhiều pha lập công. Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, đạt trung bình 2,13 bàn/trận. Đại diện Nam Mỹ đã ghi bàn ở 7/8 trận, cho thấy hàng công duy trì độ ổn định khá tốt.

Bồ Đào Nha còn có hiệu suất tấn công ấn tượng hơn. Sau 12 trận, họ ghi 33 bàn, trung bình 2,75 bàn/trận. Đội bóng châu Âu ghi bàn ở 10/12 trận gần nhất, phản ánh sức công phá lớn từ nhiều vị trí khác nhau.

Ở chiều phòng ngự, Colombia để thủng lưới 9 bàn sau 8 trận, trung bình 1,13 bàn/trận. Bồ Đào Nha nhận 14 bàn thua sau 12 trận, trung bình 1,17 bàn/trận. Cả hai đều có hàng công tốt nhưng hàng thủ vẫn còn khoảng trống để khai thác.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Nhận định phạt góc Colombia vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đang nhỉnh hơn ở khả năng tạo phạt góc. Sau 12 trận gần nhất, đại diện châu Âu được hưởng 71 quả phạt góc, trung bình 5,92 quả/trận. Con số này phù hợp với lối chơi thường xuyên đẩy bóng ra biên, kéo giãn đội hình đối thủ rồi tạt vào vùng cấm.

Colombia có 30 quả phạt góc sau 8 trận, trung bình 3,75 quả/trận. Dù thấp hơn Bồ Đào Nha, đội bóng Nam Mỹ vẫn có thể tạo ra nhiều tình huống bóng chết nếu Luis Diaz, Arias hoặc Munoz khai thác tốt khoảng trống ở hai hành lang.

Dự đoán: 8-10 quả phạt góc.

Nhận định thẻ phạt Colombia vs Bồ Đào Nha

Dữ liệu kỷ luật cho thấy trận đấu này có thể xuất hiện nhiều va chạm. Colombia nhận 12 thẻ vàng sau 8 trận, trung bình 1,5 thẻ/trận. Bồ Đào Nha nhận 21 thẻ vàng sau 12 trận, trung bình 1,75 thẻ/trận.

Colombia có xu hướng phạm lỗi nhiều hơn, với 108 lỗi sau 8 trận, trung bình 13,5 lỗi/trận. Bồ Đào Nha phạm 119 lỗi sau 12 trận, trung bình 9,92 lỗi/trận. Khi hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, các pha phạm lỗi chiến thuật ở khu vực giữa sân có thể xuất hiện thường xuyên.

Dự đoán: 3-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia: Có lực lượng mạnh nhất.

Bồ Đào Nha: Có lực lượng mạnh nhất.

Sự đầy đủ nhân sự giúp trận đấu trở nên đáng chờ đợi hơn. Colombia có thể tung ra đội hình mạnh nhất để bảo vệ ngôi đầu, còn Bồ Đào Nha cũng cần những quân bài tốt nhất nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Phong độ và lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và thủng lưới 5 lần. Đây là phong độ đủ tốt để đại diện Nam Mỹ tự tin bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 ở 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Sau trận hòa DR Congo, Seleccao đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, trận đấu mà Ronaldo lập cú đúp và tiếp tục kéo dài dấu ấn ở World Cup 2026. Một số nguồn quốc tế cũng ghi nhận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, trong đó Ronaldo ghi 2 bàn.

Lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha: Hai đội chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia 4-2-3-1: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Bồ Đào Nha 4-3-3: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Thống kê đáng chú ý trước trận Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận, đạt trung bình 2,13 bàn/trận. Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận, trung bình 2,75 bàn/trận.

Colombia ghi bàn ở 7/8 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/12 trận. Hai đội đều có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây.

Colombia để thủng lưới trung bình 1,13 bàn/trận, Bồ Đào Nha là 1,17 bàn/trận. Bồ Đào Nha được hưởng trung bình 5,92 quả phạt góc/trận, cao hơn Colombia với 3,75 quả/trận.

Colombia phạm lỗi trung bình 13,5 lần/trận, cao hơn đáng kể so với Bồ Đào Nha. Seleccao có trung bình 13,08 pha tắc bóng/trận, cho thấy cường độ tranh chấp rất lớn.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia có đủ tốc độ và sức mạnh để gây khó khăn cho Bồ Đào Nha, đặc biệt nếu họ tận dụng tốt các pha phản công. Luis Diaz là mũi khoan nguy hiểm, James Rodriguez có thể tạo đột biến bằng những đường chuyền mở ra cơ hội, còn Munoz luôn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công.

Bồ Đào Nha vẫn có nhiều cơ sở hơn để tạo khác biệt. Ngay cả khi Ronaldo không rực rỡ, đội bóng châu Âu vẫn còn Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Vitinha để xoay chuyển thế trận. CR7 có thể không cần ghi bàn để trở thành nhân tố quan trọng, bởi khả năng kéo người và gây áp lực trong vùng cấm của anh vẫn có giá trị lớn.

Dự đoán: Colombia 1-2 Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu của Colombia và Bồ Đào Nha

Trận đấu Thời gian Địa điểm Giải đấu Bảng Kênh trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 6h30 ngày 28/6/2026 Hard Rock Stadium, Mỹ World Cup 2026 Bảng K - lượt 3 VTV7, VTV9

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha là màn so tài quyết định ngôi đầu bảng K. Colombia chỉ cần một kết quả hòa để giữ vị trí số một, còn Bồ Đào Nha phải thắng nếu muốn tự mở ra nhánh đấu thuận lợi hơn ở vòng knock-out.