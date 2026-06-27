New Zealand 1-5 Bỉ: Bỉ giành chiến thắng Cuộc đối đầu giữa New Zealand và Bỉ tại BC Place mang ý nghĩa sống còn khi cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2026.

New Zealand 1 - 5 Bỉ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New Zealand tiếp đón Bỉ.

28' BÀN THẮNG! Bỉ (0-1) Phút 28': L. Trossard (Bỉ) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (New Zealand): S. Singh vào sân thay J. Randall.

46' Thay người Phút 46' (New Zealand): R. Thomas vào sân thay B. Old.

46' Thẻ vàng Phút 46': M. Stamenic (New Zealand) nhận thẻ vàng (Tripping).

50' BÀN THẮNG! Bỉ (0-2) Phút 50': L. Trossard (Bỉ) lập công (kiến tạo: H. Vanaken). Tỷ số: 0 - 2.

56' Thẻ vàng Phút 56': E. Just (New Zealand) nhận thẻ vàng (Holding).

56' Thay người Phút 56' (Bỉ): J. Doku vào sân thay M. Fernandez-Pardo.

64' Thay người Phút 64' (New Zealand): T. Payne vào sân thay M. Boxall.

64' Thay người Phút 64' (New Zealand): J. Bell vào sân thay C. McCowatt.

66' BÀN THẮNG! Bỉ (0-3) Phút 66': K. De Bruyne (Bỉ) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Bỉ): L. Trossard vào sân thay A. Saelemaekers.

72' Thay người Phút 72' (Bỉ): K. De Bruyne vào sân thay A. Onana.

79' Thay người Phút 79' (New Zealand): L. Cacace vào sân thay F. De Vries.

84' BÀN THẮNG! New Zealand (1-3) Phút 84': E. Just (New Zealand) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

85' Thay người Phút 85' (Bỉ): C. De Ketelaere vào sân thay R. Lukaku.

85' Thay người Phút 85' (Bỉ): Y. Tielemans vào sân thay N. Raskin.

86' BÀN THẮNG! Bỉ (1-4) Phút 86': R. Lukaku (Bỉ) lập công (kiến tạo: N. Raskin). Tỷ số: 1 - 4.

90+4' BÀN THẮNG! Bỉ (1-5) Phút 90+4': A. Saelemaekers (Bỉ) lập công (kiến tạo: R. Lukaku). Tỷ số: 1 - 5.

KT Kết thúc: New Zealand 1-5 Bỉ Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 12:00 27/06/2026

Trận đấu giữa New Zealand và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 10:00 ngày 27/06/2026 tại sân vận động BC Place. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang vô cùng căng thẳng, cả hai đội bóng đều hiểu rằng một kết quả hòa là không đủ để đảm bảo tấm vé đi tiếp vào vòng sau.

Bỉ và áp lực từ vị trí thứ ba

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt trận này với tâm thế buộc phải thắng. Sau hai trận đấu đầu tiên, đại diện từ châu Âu chỉ giành được 2 trận hòa liên tiếp, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Dù vẫn duy trì được mạch bất bại, nhưng việc thiếu đi những chiến thắng then chốt đã đẩy "Quỷ đỏ" vào thế khó.

Lối chơi của Bỉ trong những trận vừa qua cho thấy sự ổn định trong việc kiểm soát bóng nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở những tình huống cuối cùng. Với khoảng cách mong manh so với các đối thủ trong bảng, Bỉ cần một sự đột phá về mặt chiến thuật tại BC Place để có thể cải thiện vị trí và giành quyền tự quyết.

New Zealand và hy vọng lật đổ

Phía bên kia chiến tuyến, New Zealand đang đứng ở vị trí thứ 4 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ gần đây của đại diện châu Đại Dương không thực sự ấn tượng khi họ trải qua một trận hòa và một trận thua trong hai lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với đội bóng này.

Chỉ kém Bỉ đúng 1 điểm, New Zealand hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc hoán đổi vị trí nếu giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Tinh thần không còn gì để mất có thể là vũ khí nguy hiểm nhất của New Zealand trong trận đấu tới, buộc họ phải chơi tấn công mạo hiểm hơn thay vì lối đá thận trọng như các trận đấu trước.

Phân tích thế trận và lịch sử đối đầu

Dữ liệu thống kê cho thấy trong lần chạm trán gần nhất, cả New Zealand và Bỉ đều chưa thể khuất phục được đối phương. Điều này cho thấy sự cân bằng nhất định khi hai phong cách bóng đá khác biệt gặp nhau trên sân cỏ thế giới.

Tại sân vận động BC Place, Bỉ nhiều khả năng sẽ là đội chủ động áp đặt lối chơi nhờ dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Trong khi đó, New Zealand sẽ phải dựa vào sự kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng tối đa các tình huống phản công nhanh. Đây sẽ là màn đấu trí căng thẳng, nơi bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Bỉ sẽ được thử thách bởi tinh thần chiến đấu quật cường của New Zealand.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/10/2020: Bỉ - New Zealand

Phong độ gần đây của New Zealand

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thua)

16/06/2026: Iran 2-2 New Zealand (Hòa)

07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thua)

03/06/2026: Haiti 4-0 New Zealand (Thua)

30/03/2026: New Zealand 4-1 Chile (Thắng)

Phong độ gần đây của Bỉ

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thắng)

01/04/2026: Mexico 1-1 Bỉ (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 3 2 DD New Zealand 4 1 LD

Phong độ và thống kê đội

New Zealand (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Bỉ (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 2 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

New Zealand: Không có thông tin chấn thương

Belgium

Z. Debast: Leg Injury (Missing Fixture)

J. Doku: Illness (Missing Fixture)

N. Ngoy: Red Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Belgium

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Belgium

Cập nhật đội hình lúc 09:25 27/06/2026

Đội hình chính thức

New Zealand

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Max Crocombe (G)

2. Tim Payne (D)

16. Finn Surman (D)

4. Tyler Bindon (D)

13. Liberato Cacace (D)

8. Marko Stamenić (M)

6. Joe Bell (M)

23. Ryan Thomas (M)

10. Sarpreet Singh (M)

11. Elijah Just (M)

9. Chris Wood (F)

Dự bị:

22. Michael Woud

12. Alex Paulsen

15. Nando Pijnaker

5. Michael Boxall

3. Francis De Vries

26. Tommy Smith

24. Callan Elliot

14. Alex Rufer

20. Callum McCowatt

21. Jesse Randall

25. Lachlan Bayliss

19. Benjamin Old

7. Logan Rogerson

17. Kosta Barbarouses

18. Ben Waine

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

4. Brandon Mechele (D)

3. Arthur Theate (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

20. Hans Vanaken (M)

8. Youri Tielemans (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị: